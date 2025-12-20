Bozkırda kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli ürünün demonstrasyon ekimi yapıldı

Bozkırda çiftçilerin ürün kaybını en aza düşürmek amacıyla kuraklığa dayanıklı 25 çeşit yerli buğday, arpa, tritikale ve fiğ çeşitlerinin demonstrasyon ekimi yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, son 65 yılın en düşük yağış seviyesi görülen Kırşehir'de, kuraklığa dayanıklı hububat ürünleri ekilerek verim kaybının önüne geçilmesi amacıyla "Buğday, Arpa ve Yem Bitkileri Demonstrasyon Projesi" hazırlandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Borsası ile Ziraat Odası Başkanlığının işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, kurak bozkır coğrafyasına uygun 25 çeşit ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, tritikale ve fiğ tahıl çeşitleri ekildi.

Ticaret Borsasına ait araziye ekimi yapılan ürünlerin performansları hasat dönemi sahada üreticiye gösterilecek.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar, AA muhabirine, projenin iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılara karşı verimli ve kaliteli çeşitleri görmek için hazırlandığını söyledi.

Kaba yem üretiminin desteklenmesi ve hayvancılığa katkı sağlanması amacıyla verimi yüksek, kuraklığa dayanıklı tohumların tercih edildiğini anlatan Çınar, Orta Anadolu coğrafyasına uygun 25 çeşidin toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Ekmeklik ve makarnalık buğday, arpa, tritikale ve fiğ tahıl karışımlarını ayrı parsellere ektiklerini belirten Çınar, çiftçiye hasat zamanında yerinde ve birebir anlatım yapmak için tarla günü yapacaklarını dile getirdi.

Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığının Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Eskişehir Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilen farklı türlerdeki çeşitleri temin ederek ekim yaptıklarını kaydetti.

Kuraklıktan dolayı sorun yaşayan üretici için doğru tohum çeşidinin bulunmasını amaçladıklarını ifade eden Çınar, "Önceki yıllarda ekilen çeşitlerde istenilen verim alınamamıştı. Orta Anadolu Bölgesi'nde tescil edilen farklı tohumları ekip tabiri caizse birbiriyle yarıştırarak bölgeye uygun olanları belirlemiş olacağız. Kırşehir bölgesi özellikle arpa, buğday, nohut, mercimek ve fiğ tahıl karışımlarının en çok yapıldığı bir coğrafya. Dolayısıyla bizim ektiğimiz tohumlar tamamen bu türlere yönelik oldu." diye konuştu.

"Yerli tohumları ekerek verim ve kaliteyi çiftçimize göstereceğiz"

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Bülent Zafer Taş da kuraklıkla mücadele eden bozkıra uygun türleri belirleyerek, çiftçinin verim kaybını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bozkır coğrafyasındaki çiftçiler için alternatif türlerin tespitini sağlayacaklarını anlatan Taş, doğru tohum çeşidinin adaptasyonu ile şehrin üretim kapasitesine de katkı sağlanacağını dile getirdi.

Paydaş kurumların işbirliğiyle ekilen çeşitlerinin performanslarını gözlemleyip ideal ürünleri çiftçilere önereceklerini ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"4,5 milyon dekarlık bir tarımsal üretim alanına sahip olan Kırşehir'de, son dönemlerde iklim değişikliğiyle gerek kuraklık, gerek sıcaklık artışıyla ürün çeşitlerinde verimlilik ve kalite noktasında üreticimiz ciddi sıkıntılar yaşadı. KAEÜ Ziraat Fakültesinin değerli akademisyenleriyle özellikle olumsuz çevre koşullarına ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin denenmesi, çiftçinin yerinde görerek bu ürünlere yönelmesi için projemizi hazırladık. Çalışmamızla su ve iklimle alakalı dezavantajlı konumda olan Kırşehir için Tarım ve Orman Bakanlığımızın araştırma enstitülerinden temin ettiğimiz yerli tohumları ekerek verim ve kaliteyi çiftçimize göstereceğiz."

Taş, başarılı bir sonuç elde ederek çiftçinin geleneksel tohum tercihini değiştirerek, emeklerinin karşılığını almasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.