Kur korumalı mevduat hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Kur korumalı mevduatı azaltmak için kolları sıvayan Merkez Bankası, KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankalar, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı mevduatlarda yeni bir düzenlemeye imza attı. TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırdı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Böylece bankaların Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.

KKM FAİZLERİ CAZİP OLMAYACAK

Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.

Merkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.

"TL MEVDUAT PAYININ ARTIRILMASI HEDEFLENMEKTE"

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı açılış konuşmasında, "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız." dedi.

MERKEZ BANKASI, TL MEVDUATI CAZİP HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR

TCMB, Türk lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı. Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.

Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.