Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İlk 6 ayda turizm geliri yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon dolar olarak gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde 2023 yılı ilk 6 ay verilerini paylaştı. Ersoy, "Yılın ilk 6 ayında yabancı ziyaretçi sayısı 17,5 artışla 22 milyon 945 bin oldu. Gelirler yüzde 27'lik artışla 21,7 milyar dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Turizm gelirleri yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 27 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 23 milyona yaklaştı.

KİŞİ BAŞI GELİR 100 DOLAR

Bakan Ersoy, kişi başı gelirle ilgili olarak, "Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50'den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk."

"DEPREM VE RUSLARIN KONUT ALIMI, DOLULUK ORANLARINI ETKİLEDİ"

Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, "Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.