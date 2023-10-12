Küçükbaş Hayvancılık Festivali 40 bin sektör temsilcisini İnegöl'de buluşturdu İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali 3 günde 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Küçükbaş Hayvancılık Festivali 40 bin sektör temsilcisini İnegöl'de buluşturdu

BURSA - İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivali 3 günde 40 bin ziyaretçiyi ağırladı. Festivalde koç ve tavukların podyumu süslediği Damızlık Koç Yarışması ve Büyük Süs Tavukları Mezatı renkli görüntülere sahne olurken, küçükbaş hayvancılık sektörünün kalbi İnegöl'de attı.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Küçükbaş Hayvancılık Festivali 29 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin en geniş Küçükbaş Hayvancılık Festivali olan, İnegöl Kıvırcığı adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı ve küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi adına yapılan festivale 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici çiftlik ve 10 resmi kurum ve kuruluş katılım gösterdi. 250 adet kafesli tavuk yetiştiricisinin de yer aldığı festivalde yurt içi katılımcıların yanı sıra; Hollanda, Fransa, İngiltere, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Bulgaristan'dan da üreticiler katıldı.

Festivalin açılış töreninin de yapıldığı ilk gün seminerler, tarım ve hayvancılık alanında fenomen isimlerin katıldığı çeşitli yarışmalar ile dolu dolu geçti. İkinci günü yine seminerlerle başlayan Küçükbaş Hayvancılık Festivali, öğleden sonra Damızlık Koç Yarışmasına ev sahipliği yaptı. 10 ayrı kategoride yapılan yarışmada İnegöl Kıvırcığından Fransa menşeli ile de France ırkına çeşitli ırklarda koçlar yarıştı. Büyük heyecana sahne olan yarışmada hem koçlar hem sahipleri maharetlerini sergiledi. 10 ayrı kategoride 10 farklı ırk, jüri değerlendirmesi sonucuna göre 1'inci, 2'nci ve 3'üncülükle ödüllendirildi.

Festivalin üçüncü gününde de yine seminerlerle başlayan gün, öğleden sonra Ulusal Yerli Tavuk Irkları Gösterisi ve akabinde Büyük Süs Tavukları Mezatı ile devam etti. İlgiyle takip edilen festivalde, süs tavukları büyük beğeni topladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 3. Uluslararası Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yakalanan ivmeyle sektörün kalbinin İnegöl'de attığını ifade eden Başkan Taban, "3 günlük uluslararası festival boyunca İnegöl'ümüz ve Küçükbaş Hayvancılık Festivalimiz adeta ziyaretçi akınına uğradı. Toplamda yaklaşık 40 bin dolayında ziyaretçinin festivali ziyaret ettiği organizasyondaki arkadaşlarımız tarafından ifade edildi. Ayrıca festivale 30 katılımcı firma, 140 yetiştirici çiftlik ve 10 resmi kurum ve kuruluş stant kurarak katılım gösterdi" dedi.

"Festivalin her geçen yıl büyüyerek ve gelişerek, üzerine koyarak yoluna devam ettiğini görmek bizler de mutlu ediyor" sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, "Özellikle yurt dışından farklı ırkların da tanıtılması, üreticilerimizin ufkunu genişletti. Aynı şekilde kıvırcık koyunumuz da yurt içi ve yurt dışından gelen üreticilere tanıtılmış oldu. Burada asıl amacımız İnegöl kıvırcığının üretimini arttıracak adımlar, yaygınlaşması" diye konuştu.