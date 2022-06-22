Küçücük bir dükkandan dünyaya açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu, küçücük dükkanında ürettiği el emeği yarış atı eyerlerini Dubai, Katar, Irak ve Azerbaycan'dan sonra ilk kez Almanya'ya da ihraç etmeye başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Kurşunlu Han'da 45 yıllık saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu tarafından üretilen el emeği yarış atı eyerlerinin ünü Türkiye sınırlarını aşarak, dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor. İki kişilik bir ekiple önce Ortadoğu ülkelerine ihracat yapan Kuzucuoğlu bu sene Almanya'ya da ihracat yapmaya başladı. İlk etapta 40 adet yarış atı eyeri gönderen Kuzucuoğlu, aldığı yeni siparişlerin üretimine de ara vermeden başladı.

Almanya'da yaşayan bir Türk iş adamının, İstanbul'da bir jokeyin tavsiyesi üzerine Alaşehir'de saraciye ustası olan Emin Kuzucuoğlu ile irtibat kurdu. Alaşehir'e gelen iş adamı, üretilen eyerleri yerinde gördükten sonra ilk etapta 40 adet yarış atı eyeri siparişi verdi. 40 adet eyeri alan iş adamı taleplerin artması üzerine yeni siparişler verdi. Emin Kuzucuoğlu talepler artınca, yarış atları için başlık, dizgin, ahır çulu, blanket ve bandaj gibi ürünler de üretmeye başladı.

Baba mesleği olan Saraciye mesleğine çocukluk yıllarında başladığını ve 45 yıldır saraciye işiyle uğraştığını söyleyen Emin Kuzucuoğlu, "Yaklaşık 4 yıl önce Dubai'de işçi olarak yaşayan bir arkadaşım kanalıyla başladığımız yarış atı eyeri ihracatı Katar, Irak ve Azerbaycan ile devam etti. Pandemi nedeniyle ara verilen ihracatımıza ilk kez bir Avrupa ülkesi olan Almanya'ya ihracat gerçekleştirdik. Almanya'da yaşayan bir Türk işadamı İstanbul'da yaşayan bir jokey kanalıyla bize ulaştı. Alaşehir'e gelen iş adamı yaptığımız numuneleri beğenerek, ilk etapta 40 adet sipariş verdi. 40 adet eyeri gönderdik. Ürünlerimiz rağbet görünce yeni siparişler verdi. Şimdi yeni siparişleri üretmeye başladık. Ürettiğimiz eyerler, 100, 200, 500, 750, 1000, 1bin 500 ve 2 bin gramlık ağılıklarda üretilen eyerler. İsteğe bağlı ağırlıkta üretim yapıyoruz. Eyerler orijinal birinci kalite emitasyon rugan deriden yapılıyor. Eyerler tamamen el emeği işçiliği ile üretiliyor. Dört yıl önce Dubai ile başlayan eyer ihracatımız Katar, Irak ve Azerbaycan'dan sonra ilk kez bir Avrupa ülkesi olan Almanya'ya ihracat yapmaya başladık. İhracat sayısının artacağını, diğer Avrupa ülkelerinden de talepler geleceğini umuyoruz. Çünkü eyerlerimiz İngiliz ve Arap atları için de uygun." dedi.

Emin Kuzucuoğlu, eyerlerin yanında başlık, dizgin, ahur çulu, planket, bandaj gibi ürünler de ürettiğini belirtti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi