KTTM, Almanya'daki A+A Fuarı'na Katılacak

Kişisel koruyucu donanım test ve belgelendirme hizmetleri sunan KTTM, 4-7 Kasım 2025 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek A+A Fuarı'na ilk kez katılacağını açıkladı. KTTM, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası test ve belgelendirme hizmetlerini tanıtacak.

Kişisel koruyucu donanım test ve belgelendirme hizmetleri sunan KTTM, 4-7 Kasım 2025 tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan A+A Fuarı'na ilk kez katılacağını duyurdu. KTTM, iş sağlığı ve güvenliği alanında dünyanın en büyük organizasyonu olarak kabul edilen fuarda uluslararası test ve belgelendirme hizmetlerini tanıtacak.

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluş olan KTTM, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği ekipmanları alanında geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Test hizmetleri arasında nihai ürünler, üretimde kullanılan polimer, deri ve tekstil malzemeleri, ayakkabı, burun ve ayak koruyucu bileşenleri yer alıyor.

Toplamda 93 farklı parametrede test yapabilme yeteneğine sahip olan KTTM'nin bu testlerinden 89'u akredite edilmiş durumda ve katıldığı yeterlilik testlerinin yüzde 70'inin uluslararası kaynaklı. Merkez, aynı zamanda ESD (elektrostatik deşarj) testini uygulayan dünyadaki sayılı laboratuvarlardan biri olma özelliğiyle öne çıkıyor. Trabzonlu şirketin hizmetleri yalnızca test ve analiz faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Merkez, ürün belgelendirme, teknik danışmanlık ve sektöre yönelik uzmanlık temelli çözümler de sunuyor. - TRABZON

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
