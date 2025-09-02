Kruvaziyer turist sayısının yıl sonunda 2 milyonu aşarak rekor kırması bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turistinin ağırlanacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz." dedi.

Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kruvaziyer turizminin uzun dönemli planlama gerektiren bir segment olduğunu belirterek, gelişimi altyapı olanaklarından bölge güvenliğine pek çok parametreye bağlı olan kruvaziyer turizminin Türkiye'de gelişme potansiyeline sahip turizm alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı kruvaziyer istatistiklerine göre, ocak-temmuz aylarını kapsayan yedi aylık dönemde Türkiye'ye 675 kruvaziyer gemisi ile toplam 1 milyon 58 binin üzerinde yolcu geldiğini anımsatan Bağlıkaya, "Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Bağlıkaya, Türkiye'de yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turistinin ağırlanacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 pandemisinin ardından kruvaziyer sektörünün dünya genelinde hızla toparlandığına işaret eden Bağlıkaya, "Pandemi öncesi 30 milyon bandının altında olan uluslararası kruvaziyer turisti sayısı bugün 35 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye de bu toparlanmadan pay alıyor. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz rotalarının kesişim noktasında yer alıyor. Türkiye'ye gelen kruvaziyer gemi sayısı ve yolcu sayısı her geçen yıl artış gösteriyor." diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı'nın bölgesel ulaşım merkezi olması Galataport'un avantajlarını artırıyor"

Firuz Bağlıkaya, özellikle son yıllarda Ege ve Akdeniz turları düzenleyen şirketlerin rotalarına Kuşadası, İzmir ve Bodrum gibi limanları dahil etmesinin bu şehirlerin de turizm potansiyelini yükselttiğini, bunun da Türkiye'ye stratejik avantaj sunduğunu ve uluslararası kruvaziyer şirketlerinin Türkiye'yi rotalarına dahil etmelerinde de önemli rol oynadığını söyledi.

İstanbul'un bir ana liman olarak seçilmesinin Türkiye'yi sadece bir uğrak noktası olmaktan çıkarıp, uluslararası kruvaziyer rotalarının merkezi konumuna taşıdığını belirten Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Bu noktada İstanbul Galataport Limanı'nın bu gelişime önemli ölçüde ivme kazandırdığını belirtmek gerekiyor. Bir kruvaziyer gemi turunun İstanbul'dan başlatılması, yolcuların şehre uçakla gelerek konaklaması, yeme-içme ve alışveriş yapması anlamına geliyor. Bu da liman gelirleri başta olmak üzere hava yolu şirketlerinden otellere, restoranlardan diğer esnafa kadar geniş bir yelpazede ekonomiyi destekleyen bir parametre olarak önem arz ediyor. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'nın bölgesel ulaşım merkezi olması da Galataport'un potansiyelini ve avantajlarını artırıyor."

"Kruvaziyer turistinin değişmeye başlayan profilinin iyi okunması ve buna göre strateji geliştirilmesi gerekiyor"

Firuz Bağlıkaya, kruvaziyer'in kongre, toplantı ve etkinlik (MICE), sağlık gibi katma değeri yüksek ve harcama potansiyeli fazla olan ziyaretçi kesimine hitap eden bir turizm çeşidi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kruvaziyer sektöründeki yükselişinin, doğru stratejiler ve devam eden yatırımlarla sürdürüldüğü takdirde, turizm gelirlerini çeşitlendirmeye ve artırmaya devam edeceğine işaret eden Bağlıkaya, "Bu noktada kruvaziyer turizminde yaşanan gelişmelerin ve değişen dinamiklerin iyi analiz edilmesi ve buna göre yeni stratejiler ve yol haritaları belirlenmesi son derece önemli." diye konuştu.

Bağlıkaya, dünya genelinde kruvaziyer turist profilinde bir gençleşme olduğuna dikkati çekerek, "Kruvaziyer turistinin değişmeye başlayan profilinin iyi okunması ve buna göre ürün ve strateji geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda İstanbul'da bir kruvaziyer zirvesi düzenlenmesi, yeni parametreler ışığında gerek yeni yol haritalarının belirlenmesinde gerekse kruvaziyer turizminde dikkatlerin İstanbul ve Türkiye'ye çekilmesi noktasında yararlı olacaktır. Zira turizmin yıl ve ülke geneline yayılmasında ürün çeşitliliği büyük önem taşıyor. Kruvaziyer de bu çerçevede önde gelen segmentlerden biri konumunda. TÜRSAB olarak alternatif destinasyon ve ürünlerin geliştirilmesi, gelecek vadeden segmentlerin desteklenmesi konusunda bugüne kadar olduğu gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, yalnızca bir destinasyon değil, Doğu Akdeniz rotalarının kalbi"

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu da Türkiye'de kruvaziyer turizminin son yıllarda yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdiğini belirtti.

Hekimoğlu, İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi önemli limanların hem bölgesel hem de uluslararası kruvaziyer hatlarının vazgeçilmez uğrak noktaları arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu ilginin artmasında ülkemizin eşsiz kültürel mirası, doğal güzellikleri ve stratejik konumunun büyük payı bulunuyor." dedi.

Türkiye'yi yalnızca bir destinasyon değil, Doğu Akdeniz rotalarının kalbi olarak gördüklerini aktaran Hekimoğlu, şunları kaydetti: ?

"Ülkemizden yıl boyu kesintisiz sürdürdüğümüz seferlerimizle uluslararası misafirlerimizi ülkemizde ağırlarken, Türk misafirlerimize de kruvaziyer yolculuklarını kendi ülkelerinden başlatma ayrıcalığını yaşatıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'den kalkan seferlerimizi artırarak daha fazla misafire ulaşmayı, önümüzdeki üç yıl içinde 35 bin Türk misafirimize denizlerde unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemizi ziyaret eden yabancı yolcu sayısındaki artış, kruvaziyer ekonomisini güçlendirerek liman şehirlerinde turizmi canlandırıyor, yerel işletmelere katkı sağlıyor ve istihdamı destekliyor. Türkiye kruvaziyer turizmi için büyük bir potansiyele sahip."