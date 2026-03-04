Rusya: Ukrayna, Drujba hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya şantaj yapıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Macaristan ve Slovakya'nın Rus petrolü sevkiyatının engellenmesini, Kiev'in şantajı olarak nitelendirdi. Peskov, enerji fiyatlarındaki artışın ardından Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarıyla ilgili Moskova ile iletişime geçmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'da Rus petrolü almaya devam eden ülkeler bulunduğunu belirterek, "Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.
Peskov, Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından enerji fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin konuşan Peskov, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarının sevkiyatına ilişkin Moskova ile temasa geçmediğini söyledi.
Petrol sevkiyatının durmasıyla ilgili ise Ukrayna yönetimini suçlayan Peskov, "Rus petrolü alan ülkeler var. Örneğin Macaristan ve Slovakya, Drujba hattından petrol sevkiyatının kasten engellenmesiyle Kiev rejiminin şantajıyla karşı karşıya." dedi.
Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan Drujba hattından sevkiyat yaklaşık bir ay önce durmuştu.
Rusya, Macaristan ve Slovakya sevkiyatının durması nedeniyle Ukrayna yönetimini suçluyor.