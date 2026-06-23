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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus ekonomisinde istikrarın korunduğunu söyledi

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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ekonomisinde makroekonomik istikrarın güvence altında olduğunu belirtti. Petrol piyasalarındaki dalgalanmaların tüm ekonomileri etkilediğini ifade eden Peskov, ABD ekonomisinin askerileştiğini de söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ekonomisinde makroekonomik istikrarın güvence altında bulunduğunu belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da Rus ekonomisi ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarına ilişkin şüphe duyulması için herhangi bir neden bulunmadığını ifade eden Peskov, "Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarı güvence altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantılarında birçok kez ele alındığını, Putin ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu yönde açıklamalar yaptığını aktardı.

Petrol piyasalarında güçlü dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu hareketlilik dünyadaki tüm ekonomileri farklı biçimlerde etkiliyor ve bizim ekonomimizi de etkiliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ford ve General Motors dahil bazı otomotiv şirketlerinin mühimmat üretimine başlayabileceğine ilişkin açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Ekonomileri askerileşiyor." dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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