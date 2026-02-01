Haberler

ATO Başkanı Baran, BDDK'nın kredi kartlarına yönelik düzenlemesini değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemesine tepki göstererek, kısıtlamaların ekonomik hayatın işleyişini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemesine ilişkin, "Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Baran, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BDDK tarafından kredi kartı limitlerine ilişkin alınan kararları dikkatle takip ettiklerini bildirdi.

Enflasyonla mücadelede atılan her adımı önemsediklerini ve mali disiplinin korunmasını desteklediklerini belirten Baran, limitlere getirilen sınırlamaların, bütüncül bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Baran, kredi kartlarının sadece tüketim aracı değil, ticaretin, hizmet sektörünün ve hane halkı ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artan fiyatlar karşısında, yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılması, hem güvenlik hem de pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktı. Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır. Bu durumun en önemli yansımalarından biri de ticarette hissedilecektir. Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği, hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretimi, ticareti ve tüketimi birlikte gözeten, sahadaki etkileri doğru okuyan düzenlemelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum."

-

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı