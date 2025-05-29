Kreatif Ekonomi Zirvesi Başladı: Bilgi ve Yaratıcılık Kalkınmanın Temeli

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, gelir artışı, sanayi üretimi, petrole dayalı kalkınma modellerinin artık yerini bilgiye, teknolojiye ve yaratıcılığa bıraktığını belirterek, "Toplumların üretim biçimleri, bilgi ve teknoloji ekseninde hızla dönüşüyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi İçin Kapasite Geliştirme Projesi (INSPIRE) Kreatif Ekonomi Zirvesi, Beykoz Kundura'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, kalkınma ve ekonomik değer anlayışının değişimine tanıklık edildiğine işaret ederek, "Gelir artışı, sanayi üretimi, petrole dayalı kalkınma modelleri artık yerini bilgiye, teknolojiye ve yaratıcılığa bırakıyor. Toplumların üretim biçimleri, bilgi ve teknoloji ekseninde hızla dönüşüyor. Bu dönüşümle birlikte insan ve insanın yaratıcılığı kalkınmanın merkezine yerleşiyor." ifadelerini kullandı.

Filmden tasarıma, müzikten mimariye, oyundan yayıncılığa kadar pek çok alanda yaratıcılığın küresel rekabetin en güçlü alanlarından biri haline geldiğine değinen Şimşek, kreatif ekonominin artık yalnızca kültür ve sanatın değil, ekonomik büyümenin, istihdamın ve inovasyonun da merkezinde olduğunu söyledi.

"Bugün ilham artık ham maddeden daha değerli"

Şimşek, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olarak bu alandaki çalışmalara, yerel zenginlikleri fark ederek, şehirlerin potansiyellerini görerek ve teknolojinin dönüştürücü gücünü analiz ederek başladıklarını anlattı.

Ekonomik kalkınmanın sadece tarım, sanayi ve madencilik gibi sektörlerle değil, hikayeyle, estetikle, kültürle de olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bugün artık ham maddeden daha değerli ve bu yeni ekonomide kimliğini koruyarak fark yaratanlar kazanıyor. Türkiye için bu büyük bir fırsat. Çünkü biz zaten zenginiz. Anadolu sadece bir coğrafya değil, bir ilham kaynağı. Binlerce yıllık birikimin hayat bulduğu bir sahne. INSPIRE projesi, Anadolu ilhamını küresel vitrine çıkarma kararlılığımızın somut bir yansımasıdır."

Ahmet Şimşek, iki gün boyunca sürecek zirvede sadece sektör temsilcilerini değil, aynı zamanda hayal edenleri, üretenleri, anlatanları, tasarlayanları bir araya getirdiklerini, zirvenin ilham verici, yapıcı ve yol gösterici olacağına inandığını dile getirdi.

"Bu coğrafyada olan o cevherler çocuklarımızın içinden de çıkacak"

İstanbul Valisi Davut Gül ise valilik olarak İstanbul Çocukları Vakfı öncülüğünde üstün yetenekli, üstün zekalı çocuklarla ilgili özel çalışmaları olduğunu belirterek, "Kalkınma ajansımızın kapasite geliştirmesi anlamında yaptığı bu çalışmalar çok kıymetli. Ama beşeri sermayenin yetişmesi için en alttan almak gerekiyor. Bununla ilgili biz 500 tam puan alan 850 öğrencimizin tamamına başarı bursu veriyoruz." diye konuştu.

Sanatta, sporda başarıları olan çocuklarla eğitim hayatları boyunca birlikte yol yürümek istediklerini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

"Bunlar önemli ama daha önemlisi bizim okullarımızda kapasite geliştirmemiz lazım. Burada da TÜBİTAK'la, kalkınma ajansımızla birlikte her ilçemizde bilişim atölyeleri, sanat atölyeleri, müzik sınıfları oluşturuyoruz. İnanıyorum ki belli bir zaman sonra bu coğrafyada olan o cevherler çocuklarımızın içinden de çıkacak."

Bugün başlayan zirve, alanında uzman isimlerin katıldığı panellerle yarın da devam edecek.