Tescilli Kozan portakalında hasat zamanı: Bahçede kilosu 10 TL

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretle lezzeti tescilli portakalda hasat başladı. İşçiler, ince kabuklu ve aromatik portakalları dikkatle toplayarak pazara sunuyor. Kilogram fiyatı 10-13 TL arasında değişiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kozan portakalında hasat başladı. Bahçelerde zorlu hasat sürerken dalında kilogramının 10-13 TL arasında alıcı bulduğu öğrenildi.

Kozan ilçesinde coğrafi işaret ile lezzeti tescilli Kozan portakalında hasat dönemi başladı. Havaların soğuduğu bugünlerde bahçelere giren işçiler, tescilli lezzet olan portakalı dalından özenle tek tek toplayarak kasalara dolduruyor. Daha sonra tesislere gönderilen portakallar seçilerek iç ve dış pazara gönderiliyor. Bu sene dalında kilogramı 10-13 TL arasından alıcı bulan portakalın ince kabuklu, sulu ve aromasıyla dikkat çektiği belirtildi.

Bölgede havaların soğuması ile birlikte zorlu hasadın sürdüğünü belirten hasat sorumlusu Hazret Taştekin, "Portakalımızda hasat başladı. Kabuğu ince, sulu ve aroması ile Kozan portakalına talep yoğun. Dalında 10-13 TL'den alıcı buluyor şu an" dedi.

Tarım işçisi Bünyamin Arıkan ise, Kozan portakalının çok değerli ve lezzetli olduğuna değinerek, ilçenin de meyve üretiminde önemli olduğunu ifade etti. - ADANA

