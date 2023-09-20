Kozan'da Meletmez Göleti Sulama Kısmı Devreye Alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Meletmez Göleti'nin sulama kısmı bu sene devreye alındı. 46 metre yüksekliğinde ve 4,33 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan gölet, 4 köyde 8 bin 910 dekar tarımsal araziyi sulayacak.

Gölet, bölgede tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine, ürün çeşitlerinin artmasına, verim kalitesi ve verim yüksekliğinin sağlanmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine de önemli bir ivme kazandıracak. Göletin sulama kısmının devreye alınmasıyla birlikte, çiftçiler daha fazla ve kaliteli ürün yetiştirme imkanına kavuştu. Bölgede domates, salatalık, ejder meyvesi, avokado ve çilek gibi ürünler yetiştirilmeye başlandı. Göletin sulama kısmının devreye alınmasıyla birlikte, bölgedeki çiftçilere 66,7 milyon TL'lik ekonomik fayda sağlanacağı bildiriliyor.

Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça, "Bu emeği geçen bu barajın temelden son işlemi bitene kadar emeği geçen Sayın Vekilime çok çok teşekkür ediyoruz. O bizim yanımızda durdu. şu an verimini de almaya başladık. Damlama sulamaya geçtik. Çeşitli ürünler üretmeye başladık; domates, ejder meyvesi, avokado, çilek. Allah razı olsun vekilimizden. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Yani böyle bir köyümüze bu şeyi kazandırdığı için herkesten Allah razı olsun" dedi.

Seracılıkla uğraşan İbrahim Akçoban ise, "Muhtarıma, belediye başkanıma, vekillerime çok teşekkürler. Yani bize bayağı bir büyük imkan sağladılar sudan dolayı. Su olmasa yani biz bu işi yapamazdık. Yapılsa da yani kısıtlı olurdu Ben şu an domates üretimi yapıyorum. Bir de çilek üretimi yapıyorum. Beş dönüm çilek var. Bir dönüm domates var. Yani şu anda suda hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Hamdi Seğmen ise, "Allah razı olsun barajı yapıldı. Baraj ile sulamaya her türlü farklı ürünlerimizi ekiyoruz üretim çalışmalarımız arttı üretime devam ediyoruz" diye konuştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bu bölge için çok kıymetli bir yatırım. Bu yatırıma emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza ve bölge milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Çünkü bu bölge için çok kıymetli bir yatırım ama bu yatırımın sulama kısmında bu sene devreye aldık. Yani basınçlı borulu sistemle kırk altı metre yüksekliğinde ve dört buçuk milyon metreküplük kapasitesiyle dokuz bin dönüm araziyi sulayacak bu göletin üzerindeyiz. Gerçekten bu bölgenin hem tarımsal faaliyetlerinin çeşitlenmesi açısından hem de ürün çeşitleri açısından hem de verim kalitesi ve verim yüksekliği açısından çok kıymetli bir yatırım. Çiftçilerimize, bölgemize çok kıymetli ürünler yetiştirmelerini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu bölgenin kalkınmasına, bu bölgenin gelişmesine, bu bölgede yatırım yapılmasına farklı ürün desenlerinin yetiştirilmesi anlamında da çok güzel bir kıymetli bir yatırım oldu. Bölgemize, milletimize, Kozan'ımıza hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Program Özgan, Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Kozan AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve ilçe teşkilatı mahalleliler, çiftçiler ve muhtarlar hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ADANA