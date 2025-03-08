Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo

İşte milyonların dört gözle beklediği zam oranı için en güçlü senaryo
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

Kozan'da Kırsal Kalkınma Yatırımları için Bilgilendirme Toplantısı

Kozan'da Kırsal Kalkınma Yatırımları için Bilgilendirme Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda başvuru süreçleri ve destek kapsamı hakkında bilgi verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kırsal kalkınma yatırımlarının yüzde 50 hibeyle desteklenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıkça hazırlanan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine yönelik yüzde 50 hibe desteği bilgilendirme toplantısı Kozan Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantı da İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için başvuruların 9 Nisan 2025 tarihinde sona ereceğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri, Kırsal Kalkınma Desteklemelerinin kapsamı, nasıl başvuru yapılacağı, uygun başvuru şartları gibi konularda bilgilendirme yaptı, üreticilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise," Program kapsamında yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, mevcut tesislerin kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve modernizasyonu, ahır, ağıl yapımı, barınak amaçlı çadır alımı, fındık hasat filesi, fındık işleme tesisi, sera, arıcılık gibi projelere yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanmaktadır" denildi. - ADANA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
img

Suriye'deki çatışmaların ardından Ahmed Şara'dan sert sözler
img

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.