Adana'da ilginç görüntü: Hindiler çarşıda gezdirilerek satılıyor

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde 35 yıllık hindi üreticisi Ahmet Bilgili, alışılmadık bir yöntemle hindileri çarşıda gezdirerek satış yapıyor. Doğal ortamda yetiştirdiği hindileri cadde cadde tanıtan Bilgili, bu ilginç satış yöntemiyle halkın dikkatini çekiyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde hindilerin çarşıda gezdirilerek satılması ilginç görüntüler oluşturdu.

35 yıllık hindi üreticisi ve satıcısı Ahmet Bilgili, alışılmışın dışındaki satış yöntemiyle dikkat çekiyor. Bilgili, hindileri ilçe merkezindeki caddelerde gezdirerek görücüye çıkarıyor. Araçların arasından geçen, çarşı merkezinde gezdirilen hindiler, hem ilçe sakinlerinin hem de yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Trafikte de araçlar hindilere yol veriyor. Çarşı merkezinde uzun yıllardır hindi satışı yapan Ahmet Bilgili, hindileri her gün iş hanının bahçesinden çıkararak cadde cadde gezdirdiğini belirtti. Doğal ortamda yaylada yetiştirdiği hindileri bu şekilde tanıttığını anlatan Bilgili, talebin özellikle tavuk etine alternatif arayanlardan geldiğini ifade etti.

"Bunlar çiftlik malı değil, doğal yayladan getiriyorum" diyen

Bilgili, "35-40 senedir bu işi yapıyorum. 'Canavar Ahmet' lakabıyla tanınırım. Fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor, 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hindi eti, tavuğa göre daha fazla protein içeriyor ve kolesterolünün düşük olması nedeniyle tercih ediliyor. Satış yaparken yazdığım manileri de okuyorum" diye konuştu.

Esnaflardan Harun Akdoğan ise, "Tavuktan daha lezzetli, pilav üstü çok güzel oluyor. Protein oranı da yüksek" derken, berber Nazım Kurt ise, "30 yıldır burada berberim. Her berberin önünden hindi geçmez. Burası Canavar Ahmet'in pazarı, herkes alıştı" ifadelerini kullandı. - ADANA

