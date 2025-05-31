Koyun ve Keçi Sütü Tüketimi Artırılmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçi sütünün daha fazla tüketilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını belirterek, "Süt üreticileri üretimi devam ettiremediği zaman dişi hayvanları kesime götürmek zorunda kalıyor." dedi.

Çelik, AA muhabirine "1 Haziran Dünya Süt Günü" dolayısıyla ülkede süt tüketimi ve üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de süt tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerine göre düşük olduğunu belirten Çelik, "Temel besin kaynağı olan süt tüketiminin artırılması gerekiyor. Ülkemizde süt tüketimini artıracak programlar yapılmalı. Sütün ne kadar gerekli olduğu, faydaları, özellikle çocukluk dönemindeki gelişimde süt ve süt ürünlerinin önemi anlatılarak tüketiminin artırılması teşvik edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, başta çocuklar olmak üzere herkesin süt tüketiminde koyun ve keçi sütünü tercih etmesinin önem taşıdığını aktararak, "Kolay sindirilebilir, bağışıklığı güçlendirici, kas gelişimini destekleyici, kolesterolü düşürücü gibi birçok özelliğe sahip koyun ve keçi sütünün daha fazla tüketilmesi, sektöre de olumlu yansıyacaktır. Süt üreticileri üretimi devam ettiremediği zaman dişi hayvanları kesime götürmek zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Üretimin sürdürülebilirliği üreticinin sütünü makul fiyattan satmasına bağlı"

Süt üretimi ve tüketiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Çelik, üretimin sürdürülebilirliğinin, üreticinin sütünü makul fiyattan satmasına bağlı olduğunu söyledi.

Çelik, alım gücü düşük vatandaşların süt ve süt ürünlerine erişiminin zorlaştığını ve her iki tarafın da mağdur edilmemesi için gerekli dengenin sağlanması gerektiğini dile getirerek, "Çocuklarımız için 2012-2019 yıllarında uygulanmış olan 'Okul Sütü Projesi' yeniden hayata geçirilmeli. Belediyeler süt ile ilgili süreçlere dahil olmalı. Kişi başı süt tüketimini artıracak yeni projeler geliştirilmelidir." dedi.

Öte yandan, koyun ve keçi sütü üretimin son 5 yılda dalgalı bir seyir izlediğine işaret eden Çelik, geçen sene hem koyun hem de keçi sütü üretiminde bir önceki yıla göre düşüş yaşandığını anımsattı. Çelik, söz konusu dönemde keçi sütü üretiminin yüzde 11,2 düşerek 482 bin 247 ton, koyun sütü üretimi de yüzde 2,9 gerileyerek 906 bin 945 ton olarak hesaplandığını aktardı.

TÜİK verilerine göre, son 5 yıllık koyun ve keçi çiğ süt üretimleri şöyle (ton):