Köylülerin yüzünü güldürecek tarihi proje: 5 milyar lira gelir hedefleniyor

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Özel İdaresi projesi sayesinde yaklaşık 5 milyar liralık kaynak kazandırılacağını belirtti. Öztürk, bu kaynağın köylere asfalt yol, içme suyu, kanalizasyon ve kilit parke gibi altyapı yatırımlarında kullanılacağını, böylelikle 1 merkez, 8 ilçe ve 185 köyün kalkınmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Avukat Halil Öztürk, Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi'nin Kırıkkale merkez, ilçe ve köylere hizmet götürmek amacıyla yürüttüğü proje hakkında kamuoyunda oluşturulmak istenen olumsuz algılara sert tepki gösterdi. Öztürk, projenin geleceğe yatırım niteliğinde olduğunu belirterek, "Günü kurtarmaya değil, geleceğe yatırım yapmalıyız" dedi. İl Özel İdaresi'nin Vali Mehmet Makas'ın göreve başladığı dönemde kaynak sıkıntısı yaşadığını ifade eden Öztürk, "Sayın Valimiz göreve geldiğinde İl Özel İdaresi'nin kasası tabiri caizse boştaydı. Ancak Valimizin üretkenliği, çalışkanlığı ve bizlerin desteğiyle şeffaf ihaleler, tasarruf ve güçlü yönetim sayesinde kaynak oluşturuldu. Yahşihan'daki lojmanlar 60 milyon liraya satılamazken 185 milyon liraya satılarak kuruma ciddi gelir sağlandı. İki yılda 41 yeni araç Özel İdare bünyesine kazandırıldı. Köylerde ve ilçelerde altyapı ve üstyapı yatırımları kesintisiz sürüyor. Esasen Vali Bey göreve geldiğinde hazır bir kaynak yoktu, kurumsallaşma, liyakat ve adalet anlayışıyla kaynak üretildi" ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Makas'ın görev süresinin geçici olduğunu ancak hizmet anlayışının kalıcı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Vali Bey, göreve geldiği günden itibaren şehrimizin seçilmişleri ve bürokrasisiyle uyum içinde çalışıyor. Köy köy, ilçe ilçe geziyor, yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Kimse kimseyi kandırmasın, Vali Bey Kırıkkale'nin geleceğini düşünüyor. Bu projeye engel olunursa, kaybeden Vali değil Kırıkkale olur" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li İl Genel Meclis Üyelerinin projeye karşı çıktığını dile getiren Öztürk, AK Partili meclis üyelerine seslenerek, "CHP ülke genelinde yapılan mega projelere nasıl karşıysa, Kırıkkale'deki bu devasa kaynağa da karşı. Gelin el birliğiyle Kırıkkale'nin geleceğini kurtaralım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, devleti temsil eden Sayın Valimiz Mehmet Makas'a güçlü bir destek verelim. Böylece Kırıkkale'nin önümüzdeki 20 yılını güvence altına alalım" çağrısında bulundu.

Projenin bir buçuk yıldır gündemde olduğunu hatırlatan Öztürk, son dönemde artan eleştirilere de dikkat çekerek, "Şimdi neden eleştiriler başladı? Yoksa bazı kesimler buradan rant elde etme peşinde midir" dedi.

Öztürk, projenin amacının "lüks bina yapmak" olmadığını belirterek, "Projenin esası, İl Özel İdaresi binasının Arpalık Çukuru mevkiine taşınmasıyla mevcut Yahşihan'daki arazinin konut, ticaret ve iş merkezi olarak değerlendirilmesidir. Böylece Kırıkkale'nin 20 yılını kurtaracak 5 milyar liralık kaynak sağlanacak. Bu kaynakla köylere asfalt yol, içme suyu, kanalizasyon, köy konağı ve kilit parke gibi yatırımlar yapılacak. Kimse beton algısına aldanmasın. Vali Bey'in amacı makam odası değil, kalıcı hizmettir. Kırıkkale'ye kazandırılan bu bina kimsenin şahsi malı değildir. Lütfen hizmet edene engel olmayalım" diye açıkladı.

Eldeki mevcut kaynaklarla kısa vadeli işler yapılabileceğini ancak uzun soluklu yatırımlar için bu projenin şart olduğunu belirten Öztürk, "Gelin gönül gönüle, el birliğiyle bu projeyi hayata geçirelim. Kırıkkale'nin 1 merkezi, 8 ilçesi ve 185 köyünü baştan aşağı imar ve ihya edelim" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - KIRIKKALE