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Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurul Düzenleyecek

Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, Olağan Mali Genel Kurul Düzenleyecek
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Aydın'ın Köşk İlçesinde 1312 ortaklı Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 28 Şubat 2025'te olağan mali genel kurulunu gerçekleştirecek. Başkan Gölcük, esnaf ve sanatkarlara her zaman destek verdiklerini vurguladı.

Aydın'ın Köşk İlçesinde 1312 ortaklı Köşk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 28 Şubat 2025 Cuma olağan mali genel kurula gideceğini duyurdu. Kooperatif olarak bugüne kadar 340 milyon TL kredi kullandırdıklarını ve her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduklarını kaydeden Başkan Memduh Gölcük, tüm üyelere olağan mali genel kurula davet etti.

Kongrelerin kendileri için bir hesap verme ve aynı zamanda bir esnaf buluşması olduğunu kaydeden Başkan Gölcük, "Bu ülkenin temel taşı esnaf ve sanatkarlardır. Zor şartlar altında da olsa esnaf ve sanatkarımız Ahilik geleneklerini sürdürme gayreti içerisindedir. Memlekette halkın ne zaman bir sorunu sıkıntısı olsa esnaf ve sanatkarımız her zaman halkın zor günlerinde yanında olmuştur. Bu nedenle halkımızın da her zaman esnaf ve sanatkarının yanında olmasını istiyoruz. Çünkü esnaf ve sanatkarımız halen anahtarların teslim edildiği en iyi komşumuzdur. Globalleşen dünyada yerel esnaf esnafımız bir yandan ekonomik sorunlarla mücadele ederken, diğer yandan da halen Ahilik geleneklerini sürdürmektedir" dedi.

Köşk Merkez Saray Düğün Salonu'nda saat 11: 00'de gerçekleştirilecek olan kongrede 12 ayrı gündem maddesi ile gerçekleştirilecek olan olağan mali genel kurulda gelir gider hesaplarının müzakere edilip oylanacağı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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