KOSGEB Girişimci Destek Programı Başladı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nin, sadece girişimcilere finansal destek sunmakla kalmadığını, aynı zamanda onlara sürdürülebilir büyüme yolunda yeni kapılar açtığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nde, işini kurmak ve geliştirmek isteyenlere milyon liraya kadar destek vereceklerini belirterek açıkladığı programın ayrıntıları belli oldu.

İbrahimcioğlu, AA muhabirine, bu yılın ilk iki döneminde söz konusu destek programına gösterilen yoğun ilginin, Türkiye'de girişimciliğe ne kadar güçlü bir yönelim olduğunu gösterdiğini söyledi.

Binlerce girişimcinin yaptığı başvuruların, fikirlerini hayata geçirme ve işletmelerini büyütme konusundaki kararlılıklarını gösterdiğini vurgulayan İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, sadece girişimcilerimize finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara sürdürülebilir bir büyüme yolunda yeni kapılar açıyor. Bu vesileyle, 2025'in 3'üncü başvuru döneminin 1-31 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlatmak isterim. Girişimcilerimizin bu fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine yeni başarı hikayeleri kazandıracaklarına yürekten inanıyorum. KOSGEB olarak tüm girişimcilerimizin yanındayız."

Girişimciler, desteğe bu yılın ilk iki döneminde yoğun ilgi gösterdi

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen "Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"nde, 2025 yılı 3'üncü dönem başvuru süreci resmen başladı. Bu destek programıyla girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerini büyütmeleri hedefleniyor.

2025'in ilk iki döneminde program büyük ilgi gördü. İlk dönemde 3 bin 164, ikinci dönemde 3 bin 361 girişimci söz konusu destek için başvuru yaptı. Bu başvurular sonucu 1127 projeye 2 milyar 700 milyon liralık yatırım tutarına karşılık 1 milyar 620 milyon lira destek kararı alındı. İlk dönemde 559 projeye 820 milyon lira, ikinci dönemde 568 projeye 800 milyon lira destek verildi.

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, girişimcilere, 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin lira daha artırılıyor.

Destek kapsamında, işletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) karşılanacak.

Destek verilecek sektörler

Söz konusu programdan, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.

Başvurular, sektörlere göre belirlenen kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucu ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6'ya giren başvurular jüri değerlendirmesine alınacak. Jüri ve kurul değerlendirmeleri sonucunda oluşan puanların ortalamasıyla yapılan sıralamada, ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3'e giren projeler desteklenmeye hak kazanacak.

Geri ödemeli destekler için faiz veya komisyon uygulanmayacak. Geri ödemeler 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.