Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Girişimcilere 2 Milyon Liraya Kadar Finansman İmkanı Sunacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'na ilişkin, "Programla, ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerimize 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacağız." dedi.

Kacır, KOSGEB'de düzenlenen KOBİ Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

Büyüme, ihracat ve istihdamdaki gelişmelere işaret eden Kacır, "Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 70,6'sını sağlayan, AR-GE harcamalarımızın yüzde 28,8'ini, ihracatımızın yüzde 31,6'sını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz, bu başarının sahipleri." ifadesini kullandı.

Kacır, KOBİ'lerin rekabetçiliğini ve inovasyon yetkinliğini geliştirmeyi, ülkenin sürdürülebilir kalkınması için olmazsa olmaz gördüklerini belirterek, "Son 22 yılda ortaya koyduğumuz sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi koyduk. KOSGEB'i ülkemizde KOBİ'lerin en büyük destekçisi haline getirdik. Kurulduğu 1990'dan 2002'ye kadar sadece 4 bin işletmeye bugünkü değerlerle 1,2 milyar lira destek veren KOSGEB'in 2002'den bugüne kadar 1,3 milyon KOBİ'mize 180 milyar lira destek vermesini sağladık." diye konuştu.

Sanayinin, girişimlerin ve KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için Dünya Bankası işbirliğinde "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"ni başlattıklarını anımsatan Kacır, proje kapsamında KOSGEB'e ayrılan 250 milyon dolarlık finansmanla KOBİ'lere karbon ayak izlerini azaltmalarına yönelik kaynak sağladıklarını anlattı.

Kacır, KOBİ'lerin enerji alanında da desteklendiğini belirterek, "KOBİ'lerimizin kendi bünyelerinde güneş enerjisi sistemleri kurmaları için 14 milyon liraya kadar destek oluyoruz. Enerji, su ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar katkı veriyoruz. Bu kapsamda 90'dan fazla KOBİ'mizi destekleme kararı aldık." bilgisini verdi.

"Deprem bölgesine 16,8 milyar lira kaynak aktarıldı"

Deprem felaketinden etkilenen KOBİ'lerin yaralarını sarmak için bugüne kadar 52 binden fazla işletmeye 16,8 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getiren Kacır, bölgenin ihya ve inşası için yeni finansman kaynakları oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kacır, KOSGEB'in ülkenin kalkınma vizyonu ve küresel trendler doğrultusunda KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdüreceğini vurgulayarak, "Bu anlayışla KOSGEB destek programlarını, odağımıza girişimciliği, sürdürülebilir büyümeyi, ölçeklendirme ve global rekabeti alarak yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

"Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden kurguladık"

Girişimcilik Destek Programı'nı yeniden kurguladıklarını belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Programla, ülkemizin stratejik hedefleriyle uyumlu sektörlerde katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeline sahip girişimlerimize 2 milyon liraya varan finansman imkanı sunacağız. Girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolculuklarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak bu programla, kabuğundaki inci misali Anadolu'nun dört bir yanında saklı cevherlerimizi ortaya çıkaracağız."

Kacır, program kapsamında girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitini artıracaklarını, program başvurularını bugünden itibaren almaya başladıklarını söyledi.

Ödül programının önemine işaret eden Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"KOBİ Ödülleri Programı, ülkemizin büyüme ve kalkınmasında en ön safta yer alan KOBİ'lerimizin devletimiz tarafından taltif ve takdir gördüğünün nişanesidir. Program kapsamında KOSGEB'den destek almış işletmelerimizin istihdam ve satış performansları esas alınarak ödül sahipleri belirlendi. KOBİ, genç KOBİ, kadın KOBİ ve mezun KOBİ olmak üzere 4 kategoride 39 KOBİ'miz ödül almaya hak kazandı. Bu ödüllerin yeni girişimcilerimize ilham kaynağı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin potansiyeline inanan, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül veren vizyoner, çalışkan iş insanlarımızın, emekçilerimizin destekçisi olacağız. Sizler üretmeye devam edin, istihdam sağlayın, ihracat gerçekleştirin."

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da göreve gelmesinden bu yana 70 bin KOBİ'ye yaklaşık 19,5 milyar liralık destek sağladıklarını ifade etti.

"KOSGEB Sahada" sloganıyla illeri ziyaret ettiklerini belirten İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"4 ay içinde 54 bin KOBİ'yi ziyaret ettik. Öncelikle 'yalınlaşma' diyerek yalın bir KOSGEB vizyonu çizdik. 'Erişilebilir KOSGEB' dedik ve KOBİ'lerimizle buluştuk. 'Dijital KOSGEB' dedik ve dijitalleşmeye önem vererek çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu bir başlangıç. KOSGEB, 50 yıldır olduğu gibi KOBİ'lerin yanında olmaya devam edecek."

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, 4 kategoride 39 KOBİ temsilcisine ödüllerini takdim etti.