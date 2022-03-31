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KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve KOSGEB işbirliği ile "İlham Veren Hikayeler" konulu konferans düzenlendi.

SİİRT (İHA) - Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve KOSGEB işbirliği ile "İlham Veren Hikayeler" konulu konferans düzenlendi.

Siirt Üniversitesi merkez konferans salonunda düzenlenen çalışmaya öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Konferansta KOSGEB Siirt Müdürü Ömer Erkılıç, öğrencilere ve katılımcılara girişimcilik ve KOSGEB destekleri hakkında sunum yaptı. Erkılıç, girişimciliğin istihdam sorununa en büyük katkıyı sağladığını, girişimciliğin tüm ekonomiler açısından önemli bir kavram olduğuna değindi.

Ülke ekonomilerinin kalkınmasında girişimciliğin vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getiren Erkılıç, öğrencilerin mezun olduktan sonra yeni işletme kurmak istedikleri zaman KOSGEB'in Girişimciliği Geliştirme Destek Programına başvuru yapabileceklerini, şartları sağlayan girişimci adaylara işletme açtıkları zaman sektör düzeylerine göre 375 bin TL'ye kadar destek verebildiklerini söyledi.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nalan Aslan Yetkin, birim olarak sektör buluşmalarını önemsediklerini, KOSGEB ile bu çerçevede organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. Yetkin, sektör- öğrenci buluşmalarının devam edeceğini kaydetti. - SİİRT

KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı

KOSGEB destekleri Siirt Üniversitesinde anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Siirt Üniversitesi, Ömer Erkılıç, Siirt, Ekonomi, Haberler

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