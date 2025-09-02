KOSGEB Destekleri 2024-2025 Döneminde Yüzde 34 Artış Gösterdi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), işletmelere 2024 ve 2025 yıllarında yaptığı toplam 470 milyon lira ödeme ile yüzde 34 oranında artış kaydetti.

KOSGEB destekleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmiş bir mekanizmadır. Faizsiz veya düşük faizli kredi imkanları sağlayan bu destekler, girişimcilerin nakit akışlarını düzenlemesine, yatırımlarını hayata geçirmesine ve istihdamı korumasına katkıda bulunuyor. Ayrıca, belirli dönemlerde bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde kredi garanti fonu teminatıyla işletmelerin krediye erişim koşulları kolaylaştırılıyor. Böylece KOSGEB, girişimcilerin ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli hale gelmesini sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi ve ülke ekonomisine katkıyı destekliyor.

Destek ödeme talepleri ve geri ödemeler

KOSGEB destekleri kapsamında, bütün destek ödeme talepleri e-devlet üzerinden yapılabiliyor. KOSGEB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK BİLGEM YTE iş birliğinde geliştirilen 'Devlet Muhasebe Bilişim Sistemi Projesi' kapsamında e-tahsilat sürecine yürütülen uyumlaştırma çalışmaları sonucunda 1 Ocak tarihi itibariyle dahil olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası olmak üzere 6 kamu bankası üzerinden uygulanmakta olan e-tahsilat sistemi ile KOBİ'ler, destek geri ödemelerini mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM'ler ve banka şubeleri üzerinden yapabiliyor.

Girişimci destek programı

Yürürlüğe 10 Mayıs 2024 tarihinde alınan Girişimci Destek Programı kapsamında 'İş Kurma Desteği' ve 'İş Geliştirme Desteği' veriliyor. Başvurular sürekli alınıyor. Girişimci Destek Programı-İş Kurma Desteği kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 27 bin 364 başvuru alındı. 2025 yılında 13 bin 200 işletmeye 265 milyon lira destek ödemesi yapılırken, 2024 yılında 10 bin 200 işletmeye 205 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Bu şekilde 1 yıl içerisinde yüzde 34 oranında artış kaydedildi.

İş geliştirme desteği

Başvurular dönemsel olarak alınıyor. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 14 bin 744 başvuru alındı. Bu başvuruların sonucunda 2 bin 758 işletme desteklenmeye hak kazandı, şimdiye kadar ise 992 işletmeye 853 milyon liranın üzerinde ödeme gerçekleştirildi.

Kapasite geliştirme destek programı

Bu yıl 1'inci başvuru döneminde toplam bin 385 başvuru alındı. Bu başvurular arasından değerlendirme sürecine giren bin 88 başvuru üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, desteklemeye esas kredi hacmi 13,5 milyar lira olan 877 proje desteklenmeye hak kazandı.

Küresel rekabetçilik destek programı

Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında 6 Ocak tarihinden itibaren bugüne kadar toplam 14 adet başvuru jüri tarafından değerlendirildi. 12 adet başvurunun desteklenmesine karar verildi.

Farklı teknoloji düzeylerindeki işletmeleri kapsayan destekler

Düşük teknoloji grubunda 898 işletme yer alırken, 634 işletme orta-düşük, 693 işletme orta-yüksek ve 533 işletme yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteriyor.

KOSGEB destekleri yalnızca finansman sağlamakla kalmamakta; girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine, kadın ve genç girişimcilerin ekonomik hayata daha güçlü katılımına ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına önemli katkılar sunuyor. Ayrıca KOSGEB, üretim kapasitesini artıran ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü yükselten stratejik bir araç olma işlevini sürdürüyor. - ANKARA