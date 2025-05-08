DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Köprübaşı'nda Genç Çiftçilere Çilek Üretimi Desteği

Köprübaşı'nda Genç Çiftçilere Çilek Üretimi Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, coğrafi işaretli çilek üretimini yaygınlaştırmak amacıyla genç çiftçilere üretim bilgisi, pazarlama danışmanlığı ve fide desteği sunulacak. Çileğin aroması ve kalitesi sayesinde iç pazar ve ihracatta talep gördüğü ifade ediliyor.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde coğrafi işaretli çileğin üretiminin yaygınlaştırılması için genç çiftçilere üretim bilgisi, pazarlama danışmanlığı ve fide desteği sunulacak.

Bölgeye özgü toprak ve iklim koşullarında yetişerek kendine has aroma elde eden, yüksek şeker oranı, canlı kırmızı rengi ve dayanıklı yapısıyla diğer çilek türlerinden ayrılan Köprübaşı çileği, tazeliğini uzun süre koruyabilmesi sayesinde hem iç piyasada hem de ihracatta tercih ediliyor.

Eylül ayında dikilen fideler nisanda verime ulaşırken, hasat temmuz ayına kadar sürüyor.

Gençler teşvik ediliyor

Köprübaşı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Başkaya, AA muhabirine, Köprübaşı çileğinin 2021 yılında coğrafi işaret aldığını söyledi.

Bölgedeki çileğin, aroması ve tadıyla diğer çileklerden ayrıldığını anlatan Başkaya, özellikle büyük şehirlerden ve turizm bölgelerinden talep gördüğünü belirtti.

Başkaya çileğin ekim alanının son yıllarda düştüğünü, üretimin de azaldığını ifade ederek, bunda tarımsal girdi maliyetleri ve üreticilerin tarım dışındaki alanlarda çalışmaya yönelmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Oda olarak Manisa Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle teşvik çalışmalarıyla genç üreticiler arasında çileği tekrar yaygınlaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Başkaya, fidan dağıtımına başladıklarını söyledi.

Başkaya, teşvikte genç çiftçilere odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemiz devamlı göç vermekte ve şu anda 12 bin 800'lere kadar düşen nüfusumuz var. Çileği, genç nesillerimize tekrar kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yıl çilekçilerimize anaç fide konusunda yardımcı olduk. Ayrıca önümüzdeki dönemde çileklerin daha güzel bir verime tekrar dönmesi için üretim süreciyle ilgili bilgiler vereceğiz, pazarlama danışmanlığı yapacağız. Gençlerimizi ilçemizde tutmak için elimizden geldiği tüm çabaları sarf ediyoruz."

Kınık muhtarı ve çilek üreticisi İbrahim Uysal (33) da geçmiş yıllarda 30 dönümde çilek ürettiğini ancak üretim sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle bunu 10 dönüme kadar düşürdüğünü söyledi.

Uysal, fide desteği alması halinde üretim alanını yükseltebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.