Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların satılacağına yönelik iddialara cevap verdi. Şimşek, "Yeni özelleştirme kararı yok; programdaki varlıklar için rutin çalışmalar sürüyor." dedi.

ABD basını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 9 ücretli otoyolun işletme hakkının özel sektöre devredileceğini, bunun için İngiltere merkezli denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın (EY) görevlendirildiği iddia etmişti. Son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların satışıyla ilgili iddialara cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tartışmalara son noktayı koydu.

"ÖZELLEŞTİRME KARARI YOK"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakan Şimşek, "Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir" diye konuştu.

Özelleştirmeye konu varlıkların Cumhurbaşkanı Kararı ile programa alındığını hatırlatan Şimşek, özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

"ÖZELLEŞTİRMEDE KAMU ÇIKARI GÖZETİLİYOR"

Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarında kuruluşların özellikleri ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin tabana yayılması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, tabii kaynakların belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak kamunun çıkarının gözetildiğini hatırlattı.

"ELDE EDİLEN GELİR HAZİNEYE GİDİYOR"

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu'nda toplandığını belirten Şimşek, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verildiğini söyledi. Şimşek, harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini vurguladı.

