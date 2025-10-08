Kooperatiflere 8 Milyon Avro Destek

Kooperatifleri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında 50 kooperatife yaklaşık 8 milyon avro kaynak sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER Projesi'yle ilgili olarak Grand Mercure Otel'de etkinlik gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, proje kapsamında sağlanan desteklere ilişkin bilgi verilen etkinlikteki konuşmasında, kooperatiflerin yerel kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Şimşek, bir ülkenin gerçek kalkınmasının sadece büyükşehirlerinin gelişmesiyle değil, en ücra köylerinden toplumun her kesimine kadar kimseyi dışarıda bırakmayan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkün olacağını dile getirdi.

Bakanlık olarak daha dengeli ve topyekun kalkınmış bir Türkiye hedefiyle kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla sahada olduklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Amacımız yerel potansiyeli harekete geçirmek, insanı merkeze alan bir kalkınma modeli inşa etmek, kaynakların yerelde kalmasını sağlamak ve tüm kesimlerin kendi ayakları üzerinde duracağı yapılar kurmaktır. Burada kooperatifler devreye giriyor. Kooperatifler, dünyada yerel kalkınmanın taşıyıcı kolonları olarak kabul ediliyor. Onlar sadece bir ekonomik model değil, bir dayanışma kültürü, birlikte üretmenin, karar almanın ve paylaşmanın adı. Çünkü bir kooperatif sermayeyi dışarıya değil yerelde döndürür. Geliri birkaç elde değil, üyeleri arasında adilce dağıtır. Tek bir ses değil, ortak bir ses olur."

Kooperatiflere destekler sürecek

Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri olarak kooperatiflerin profesyonel yönetim, denetim ve organizasyon alanlarını iyileştirmelerinin sağlanması ve iklim değişikliğine uyum ile çevresel sürdürülebilirlik alanlarında, faaliyetlerin desteklenmesi gibi çok yönlü teknik ve mali destekler sunduklarını anlatan Şimşek, "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde kooperatiflerin kurumsallaşmasını, yerel üretimin katma değerini artıracak mekanizmaların kurulmasını ve kır ile kent ekonomilerinin entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Proje kapsamında verilen desteklere ilişkin bilgi veren Şimşek, "İlan ettiğimiz üç hibe programından yararlanan ve aramızda bulunan 50 kooperatifimizin projelerine yaklaşık 8 milyon avro kaynak sağladık. Biz sadece kaynak sağlamıyoruz. Aynı zamanda kapasite geliştiriyoruz, eğitimler ve mentörlüklerle, kooperatifleri güçlendiriyoruz. Kooperatifler arasında ağlar kurarak deneyim paylaşımını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Projenin temel amacı girişimcilik ekosistemini desteklemek"

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Türkiye Temsilcisi Tamer Kılıç da dünyanın birçok bölgesinde kamu kurumlarıyla göç alanında projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıç, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda göç yönetiminde aktif rol oynayacak bir ülke olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin kalkınma hedeflerine destek verebilmenin öncelikleri olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu kapsamda çalışma alanımızda bulunan ENHANCER Projesi, 2020 yılından itibaren AB desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde uyguladığımız bir proje. Yaklaşık 32 milyon avroluk olan bu projenin temel amacı Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, proje kapsamında yeni bir programa başlayacaklarına dikkati çekerek, bu programın da 70 milyon avro civarında olacağını, burada da özel sektöre, start-up ve kooperatiflere hibeler verileceğini söyledi.

Destek sağlanan kooperatifler yeni istihdam yaratacak

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Feyhan Evitan Canbay ise kooperatiflerin sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın özünü oluşturduklarını dile getirdi.

Canbay, ENHANCER Projesi aracılığıyla kooperatiflere yatırım yapmanın önemli olduğuna değinerek, destek sağlanan kooperatiflerin yeni istihdam, gelir ve fırsatlar yaratacağına ve uygulandıkları bölgelerde fark oluşturacaklarına inandıklarını söyledi.

Proje hakkında

ENHANCER Projesi kapsamında üç hibe programıyla Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'yı içeren 11 ilde teklif çağrıları yapıldı.

Toplam 27 başarılı proje seçildi, bunların 26'sıyla hibe sözleşmesi imzalandı. Daha önce 24 kooperatife verilen hibelerle 50 kooperatif ve kooperatif birliğine destek sağlandı.