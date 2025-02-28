Konya sanayisinin geleceği SANTEK Zirvesi'nde konuşuldu

Konya'da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımlarıyla SANTEK Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Büyükeğen, Bakan Yardımcısı İnan'dan Konya'ya yeni yatırım alanları kazandırılması için destek isterken, İnan bakanlık tarafından yeni hazırlanan sanayi alanları master planında Konya merkezdeki ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinin değerlendirildiğini belirterek, şehir için yeni haberlerin gelmeye devam edeceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) tarafından düzenlenen SANTEK Zirvesi, KOS Konferans Salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yeni Makine Emniyeti Regülasyonunun Getirdikleri, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Konulu Panel ile başlayan SANTEK Zirvesi, SANTEK Kurul Toplantısı ve Makine Sanayi Teknik Komite Toplantısı ile devam etti. SANTEK Zirvesi'nin sonunda ise, sanayicilerle istişare toplantısı düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımıyla düzenlenen sanayicilerle istişare toplantısı, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile sanayici ve iş adamlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yatırım ve projelerimizle şehrimizi geleceğe taşıyoruz

Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın sanayileşme süreciyle ilgili bilgi verdi. Konya'nın 559 milyar lirayı aşan Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 28'ini sanayi sektörünün oluşturduğunu söyleyen Başkan Büyükeğen, düşük teknoloji üretiminden önemli oranda çıkan Konya'nın, orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim kapasitesini artırmak istediğini, oda olarak bu konuda çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Büyükeğen, "Özel sektör yatırımlarıyla büyüyen, üretim ve ihracattaki gücüyle öne çıkan Konya'mız artık yeni başarı hikayeleri yazmak istiyor. Bunu başarmak için üretimde teknolojinin payını daha da artırmamız lazım. Bu hedef doğrultusunda, birçok çalışma yapıyoruz. Konya Sanayi Odamız öncülüğünde şehrimize kazandırdığımız ve Konya OSB'miz içerisinde faaliyet gösteren Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz bu alandaki en önemli projemiz. Bünyesindeki 72 katılımcı firmasıyla hizmet veren Innopark'ımız, Konya ve çevre illerde yüksek teknoloji üretiminin öncüsü olmuş durumda. Ayrıca, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımız, Enerji Verimliliği Etüt Merkezimizin verimlilik odaklı çalışmaları, mesleki eğitime yönelik yaptığımız çalışmalarımız, kümelenme çalışmalarımız, Ur-Ge Projelerimiz şehrimizin geleceğine yön verecek, hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak projelerimizden bazıları" şeklinde konuştu.

Konyalı sanayicilerin taleplerini dile getiren Büyükeğen, sanayide yaşanan insan kaynağı problemine dikkat çekti. İnsan kaynağı sorununun her zaman en üst sıralarda yer aldığına vurgu yapan Büyükeğen, "Biz devletimizin özellikle son dönemde mesleki eğitime yaptığı yatırımları ve özendirme çalışmalarını görüyor, bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bu sorun o kadar büyüdü ki, bizim devlet, millet ve sanayiciler olarak bu konuya hep beraber daha fazla yatırım yapmamız, gençlerimizi mesleki eğitime daha fazla özendirmemiz gerekiyor" dedi.

Büyükeğen, ilçelerle birlikte topyekün kalkınma stratejisine destek istedi

Konya'nın yeni yatırımlar için yeni sanayi alanlarına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Büyükeğen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'dan şehre yeni sanayi alanları kazandırılması için destek istedi ve şunları söyledi: "Konya Sanayi Odası olarak şehrimizin yeni kalkınma stratejisini, ilçelerle birlikte topyekün kalkınma olarak belirledik. Sadece merkezde değil, ilçelerde de büyüyen, yerinde kalkınmayı önceleyen bir strateji geliştirdik. Bu noktada, Konya merkezin yanı sıra, ilçelerimizde yeni organize sanayi bölgeleri kurulması konusunda desteklerinizi talep ediyoruz."

Bakan Yardımcısı İnan'dan, ilçe OSB'lere destek mesajı

Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan da, sanayi alanları master planı üzerinde çalıştıklarını, Konya'nın ilçe OSB'lerinin de bu planda değerlendirileceğini söyledi. Bakan Yardımcısı İnan, "OSB Uygulama Yönetmeliğiyle birlikte, şu anda bir sanayi alanları master planı çalışıyoruz. Bu master plan çerçevesinde, Türkiye'nin sanayi altyapısını demiryolu ve limanlarla entegrasyonu sağlanmış, yaşam alanlarıyla birlikte şehirlere nefes aldıracak, mevcut sanayi alanlarını da potansiyel gelişim alanlarıyla birlikte değerlendirecek bir üst lige taşımak için çalışıyoruz. Sanayi Odası Başkanımızın söylediği Konya'nın ilçeleri hususu da önemliydi. Gerçekten Konya'nın sanayisinin biraz daha desantralizasyonu gerekiyor. Hem Konya merkezin hem ilçelerinin sanayi alanlarını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Hemen hemen tüm ilçelerimize dokunacağız. Yeni haberler bundan sonra da gelmeye devam edecek" diye konuştu.

Toplumun mesleki eğitim seferberliğine ihtiyacı var

Konuşmasında mesleki eğitime vurgu yapan Bakan Yardımcısı İnan, toplumun bir mesleki eğitim seferberliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. İnan, şöyle devam etti: "Her 3 çocuktan birinin meslek lisesinde ya da mesleki eğitimde kalması gerekirken kalmıyor. Meslek liselerinin kapasitesinin artmasıyla, halk eğitim merkezlerinin desteğiyle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizin, toplumun mesleki eğitim merkezleriyle, halk eğitim merkezleriyle bir seferberliğe ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda cansiparane çalışıyor ama bunun biraz daha tabandan talep ve yönlendirilmesinin yapılması da işin hızlanmasını sağlayacaktır. Meslek eğitimi almamış kişileri halk eğitim merkezlerine getirerek, meslek sahibi yapacak bir seferberliği sağlamamız gerekiyor."

Bakanlık olarak yeni bir teşvik sistemi üzerinde çalıştıklarını duyuran İnan, bu yeni teşvik sistemiyle birlikte, finansman desteklerinin güncellenerek, daha verimli hale getirileceğini aktardı. Teşvik sistemine bölgesel yatırım için yeni eklemeler yapacaklarını ifade eden İnan, "Her ilde 4 sektöre, o ilin özel ihtiyaçları doğrultusunda, yalnızca o ilde ve o sektörde geçerli olacak teşvikler sunulacak" ifadelerini kullandı.

Konya, ihracatın ithalatı karşılamasında çok iyi bir konumda

Daha sonra konuşan Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya'nın sanayide önde gelen şehirlerden biri olduğunu, şehrin Türkiye'nin ikinci büyük organize sanayi bölgesine sahip olduğunu söyledi. Konya'nın 5 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi olduğunu aktaran Gündoğan, "İthalatımızın iki katına yakın ihracat yapıyoruz. Bu da birçok ilde görmediğimiz bir durum. Türkiye geneline kıyasladığımızda, Konya gerçekten bu konuda çok iyi bir konumda. İthalatından çok fazla ihracat yapan Türkiye'yi, Konya ölçeğinde yakalamış durumdayız. Fakat bu rakamlar yeterli değil. İnşallah en kısa zamanda çift haneli milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından geçilen istişare toplantısında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve TSE Başkanı M. Sami Şahin, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinleyerek, istişarede bulundular. - KONYA