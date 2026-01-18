Enerji verimliliği çalışmasında 8,5 milyon dolarlık potansiyel ortaya çıktı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında kurum ve özel sektör tesislerinde yapılan ölçümlerde yaklaşık 8,5 milyon dolarlık enerji verimliliği potansiyeli tespit edildi.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Sanayi Odası ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliğinin artmasına katkı sunacak olan KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi hayata geçirildi.

Mobil etüt araçlarında kullanılan teknik cihazlarla üretimden pompaj sistemlerine, basınçlı hava hatlarından yalıtım ve baca gazı sistemlerine kadar enerji kayıp ve kaçakları detaylı biçimde tespit ediliyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda hem enerji tüketiminin hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut iyileştirme adımları planlanıyor.

Ölçüm yapılan tesislerin yaklaşık yüzde 50'sinde ise önerilen iyileştirmeler uygulamaya alındı.

Etüt aracı, Konya ağırlıklı olmak üzere KOP Bölgesi (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat) dahil 15 ilde hizmet verdi.

193 lokasyonda ölçüm yapıldı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, AA muhabirine, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Bölgede enerji verimliliğinde önemli bir altyapı oluşturduklarını belirten Karakoyunlu, KOP Bölge Kalkınma İdaresi sorumluluk sahasında ilk kez Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Enerji Verimliliği Merkezi kurulduğunu anımsattı.

Devreye alınan Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı'nın enerji tüketimini yerinde ölçmeye imkan sağlayan ekipmanlarla donatıldığını dile getiren Karakoyunlu, "Tesis ve binalarda enerjiye ilişkin tüm ölçümleri tek bir sistemde topluyoruz. Amacımız, ölçümü yapılan tesis ya da binada enerji kayıp ve kaçaklarını net biçimde tespit ederek, gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak. Proje 2023'te başladı. Bugüne kadar 147 firma ve kurumda, 193 lokasyonda ölçümler yapıldı." ifadelerini kullandı.

59 bin ton karbon salınımı engellenebilir

Yapılan çalışmalar sonucunda yıllık 9 bin 600 TEP (ton eş değer petrol) karşılığı enerji verimliliği sağlandığını vurgulayan Karakoyunlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede yaklaşık 59 bin ton karbon salınımının da önüne geçiliyor. Enerji verimsizliğinin bugünkü ekonomik karşılığı da yaklaşık 8,5 milyon dolar. Tespit edilen sorunların giderilmesi için gerekli yatırım tutarının ise 12,7 milyon dolar. Bu da yapılan revizyonların yaklaşık 1,5 yıl içinde kendini amorti edebileceğini gösteriyor. Verimlilik artışı yenilenebilir enerji yatırımları açısından da önemli bir zemin oluşturuyor. Ölçüm yapılan tesislerde sağlanacak verimlilik sayesinde, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yaklaşık 40 megavatlık bir enerji kapasitesine denk tasarruf elde edilebilir. Biz tasarrufu ayrı, verimliliği ayrı bir kavram olarak ele alıyoruz. Önce mevcut sistemlerin doğru ve nitelikli çalışmasını sağlamak, ardından yenilenebilir enerji yatırımlarını devreye almak temel yaklaşımımız."

Karakoyunlu, elde edilen verimlilik potansiyelinin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Bugün ölçüm yaptığımız tesislerde boşa harcanan enerji, Ermenek Barajı'nda üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor. Bu sistem yaygınlaştırıldığında, mevcut enerji kaynaklarımızdan çok daha geniş kesimlerin faydalanmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.