Konya'nın ihracatı 2026'nın ilk 10 ayında yüzde 5,3 artışla 3 milyar doları aştı

Konya'nın ihracatı, 2026 yılının ilk on ayında yüzde 5,3 artarak 3 milyar doların üzerine çıktı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, ekim ayında yüzde 7,12 artışla 328,2 milyon dolarlık ihracata ulaşan şehrin, ülke ekonomisine güç katmaya devam ettiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Öztürk, Konya'nın üretim altyapısı, sektörel çeşitliliği ve girişimcilik birikimiyle ihracatını artırmayı sürdürdüğünü ifade etti. Konya'nın ekim ayındaki ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,12 artarak 328 milyon 176 bin dolara ulaştığını açıklayan Öztürk, "Şehrimiz, ekim ayında Türkiye ihracatından yüzde 1,47 pay alarak iller sıralamasında 10. sırada yer aldı. Konya'mızın ihracatındaki artış, firmalarımızın üretimdeki kararlılığının ve dış pazarlardaki gayretinin sonucudur. İş dünyamız, ürettiği değeri dünya pazarlarına taşıyarak şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gücüne katkı sunmaktadır" dedi.

İlk on ayda 3 milyar dolar aşıldı

Yılın ilk on aylık döneminde Konya'nın ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttığını vurgulayan Öztürk, "2026 yılının ilk on ayında 3 milyar doların üzerine çıkan ihracatımız, şehrimizin üretim ve ticaret birikiminin dış pazarlardaki karşılığını göstermektedir. Bu sonuçta, firmalarımızın yıllar içerisinde geliştirdiği üretim kabiliyeti ve kurduğu iş ilişkileri kadar, her gün aynı gayretle çalışan insanımızın emeği bulunmaktadır. Konya'nın ihracatta daha ileriye ulaşacağına olan inancımızın temelinde de bu güçlü birikim yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

İhracatta katma değer ve yeni pazar vurgusu

İhracattaki artışın kalıcı hale gelmesi için üretimde verimliliğin ve katma değerin yükseltilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Konya'nın üretim tecrübesini teknoloji, tasarım ve markalaşmayla geliştirmesi, dünya pazarlarındaki rekabet gücünü daha da artıracaktır. Firmalarımızın mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmesi ve yeni pazarlarda kalıcı iş bağlantıları kurması, ihracatımızın geleceği açısından belirleyici olacaktır. Şehrimizin girişimcilik kültürü, daha fazla firmamızın ihracata yönelmesi için de önemli bir potansiyel taşımaktadır. Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin dış ticaret kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği bulunan tüm tüccar, sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı