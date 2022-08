Konya haberleri! Meram'da Oruç Reis Evleri'nin temeli atıldı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan Oruç Reis Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Meram Belediyesi tarafından başlatılan 'Büyük Konut Hamlesi'nin 7. halkası Oruç Reis Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğen, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Kasım Akta, Meram Belediye Meclisi üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Şükürler olsun ki böylesi önemli bir hamleyi büyütmeyi başardık"

Törende konuşmasına Meram tarihinin en büyük, en geniş ve en yoğun değişim ve dönüşüm sürecinin yaşandığına vurgu yaparak başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin öncülük ettiği büyük konut hamlesinin, Oruç Reis Evleri ile birlikte 6 bin 569 konuta ulaştığını hatırlattı. Atılan her temel ile bir çok aileye daha konforlu, daha modern, daha yaşanabilir, daha rahat, daha sağlıklı bir yaşam kazandırdıklarına işaret eden Başkan Mustafa Kavuş, "Şükürler olsun ki böylesi önemli bir süreci yürütmek, geliştirmek ve büyütmek bizlere nasip oldu. Değişim ve dönüşüme hayati ihtiyaç duyan Meram için kurulan her bir kooperatif büyük önem taşıyor. Üç yıl önce başlattığımız büyük konut hamlesi, Meram'ın kentsel dönüşümüne sağladığı katkının yanı sıra ortaya çıkan konut açığının kapatılmasında ve durgunluk yaşayan inşaat sektörünün canlanmasına da adeta ilaç oluyor. 6 bin 569 konutun inşaat sektörüne kazandırdığı hareket ve bereket de bu işin bir başka güzel tarafı oldu. Hemşehrilerimizi bir yuva sahibi yapmasının yanı sıra malzemecisinden işçisine, mühendisinden nakliyecisine kadar herkesin yüzünün gülmesi bizim için bir başka sevinç. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın her bir kooperatif şehre yeni bir umut aşıladı" dedi.

Konuşmaların ardından, 74 bin 289 metrekare arsa alanında toplam bin 150 daire ile Konya'nın en büyük konut projelerinden birisi olacak Oruç Reis Evleri'nin temeli dualarla atıldı. - KONYA