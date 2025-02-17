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Konya'dan Dünyaya Bitki Besleme Gübresi İhracatı

Konya'dan Dünyaya Bitki Besleme Gübresi İhracatı
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Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020'de kurulan firma, yıllık 70 bin ton bitki besleme gübresi üreterek 17 ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin yöneticisi Fatma Titrek, Türk malını dünyaya yayma hedefinde olduklarını belirtti.

Konya'da bitki besleme gübresi üreten firma, 17 ülkeye ihracat yapıyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2020'de üretime başlayan firma, katı, sıvı, jel ve süspansiyon (su bazlı gübre) grubunda bitki besleme gübresi üretiyor.

Firma, çiftçilerden aldığı dönüşler ve AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği ürünlerini yurt içi ve dışında pazarlıyor.

Yıllık yaklaşık 70 bin ton gübre üreten şirket, ayrıca bazı firmalara fason imalat da gerçekleştiriyor.

Firma, 17 ülkeye ihracat yapıyor.

"Amacımız Türk malını tüm dünyaya yaymak"

Şirketin yöneticisi Fatma Titrek, AA muhabirine, gübre sektöründe yaptıkları çalışmalarla Türk tarımına katkı vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Sektörde ürün geliştirmeyle ihracatı genişletmek istediklerini anlatan Titrek, "2023'te ihracatta ciddi yol aldık. İthalatın merkezi konumunda olan Çin'e ihracat yaptık. Bunun mutluluğu içindeyiz. Çin'de 4 bin satış noktasına ulaşan firmayla distribütörlük anlaşması yaptık. Geçen ay ilk sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Vietnam, Hindistan, Kolombiya gibi farklı kıtalardaki ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Kuzey Afrika ülkelerine aktif ihracatımız var. Amacımız Türk malını tüm dünyaya yaymak." diye konuştu.

Titrek, özel gübre grubundaki bitki besleme ürünlerinin kapsamlı ve titiz prosedürle son mamul halini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üretim, kolay bir şey değil. Uzman bir kadro gerektiriyor. Kaliteyi elde etmek için doğru ve kaliteli ham madde seçimi önemli. Doğru formül ve üretim tekniğini bir araya getirdikten sonra kontrollerle birlikte ürünü müşteriye sunuyoruz. Burada AR-GE mesaisi de var. Çiftçilerimize gübreleme programı sunuyoruz. Doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru miktarda ulaştırmak önemli. Verim karşılaştırması yapıyoruz. Ürün geliştirme programı da devam ediyor. Çiftçilerden geri bildirim alıyoruz. Ağırlıklı üretim, sulamayla bitkiye ve toprağa ulaştırılan özel gübre grubu. Yıllık 70 bin ton civarında üretimimiz var. İki yıl içinde bunu 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Ekonomi
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