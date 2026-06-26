Başkan Öztürk: 'Konya'nın ihracat gücü Türkiye listelerinde karşılık buluyor'

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması listesinde Konya'dan 9 firmanın yer almasının şehir adına gurur verici olduğunu belirterek, " Konya'nın ihracat gücü Türkiye listelerinde karşılık buluyor" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklanan Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması listesinde Konya'dan 9 firma yer aldı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, listede yer alan Konyalı firmaları tebrik ederek, Konya'nın üretim ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ettiğini ifade etti.

"Konya'nın ihracat gücü Türkiye listelerinde karşılık buluyor"

Başkan Öztürk yaptığı değerlendirmede, Konya'nın güçlü üretim altyapısı, girişimci iş dünyası ve küresel pazarlardaki rekabet kabiliyetiyle ihracatta önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Konya'nın ihracat gücünün Türkiye listelerinde karşılık bulduğunu ifade eden Başkan Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması arasında Konya'mızdan 9 firmamızın yer alması, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Konya, üretimden vazgeçmeyen, ticaretiyle büyüyen ve ihracatla dünyaya açılan güçlü bir şehir kimliğine sahiptir. Bugün firmalarımızın Türkiye'nin ihracat şampiyonları arasında yer alması, Konya iş dünyasının emeğinin, vizyonunun ve kararlılığının önemli bir göstergesidir. Şehrimizin ihracat gücüne güç katan firmalarımızı, yöneticilerini ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Konya'mıza ve ülkemize değer katan firmalarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

"İhracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Konya Ticaret Odası olarak ihracatçı firmaların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Öztürk, KTO'nun üyelerin yeni pazarlara açılması, dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Başkan Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat yolculuğunu desteklemeyi temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz dış ticaret eğitimleri, ihracat bilgilendirme programları, B2B organizasyonları, alım heyetleri, yurt dışı iş gezileri, pazar araştırmaları ve devlet desteklerine yönelik bilgilendirme faaliyetleriyle firmalarımızın küresel pazarlarda daha güçlü yer almasına katkı sunuyoruz. Konya'nın üretim gücünü dünya pazarlarıyla daha fazla buluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı