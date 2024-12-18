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Konut Satışları Kasımda Yüzde 63,6 Arttı

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Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. İstanbul, en yüksek konut satışına sahip il olarak öne çıktı.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63,6 artışla 153 bin 14 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 1 milyon 265 bin 388'e çıktı.

İstanbul, kasımda konut satışlarında 26 bin 320 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 14 bin 916 ile Ankara, 8 bin 583 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak sıralandı.

(Sürecek)

Konut Satışları Kasımda Yüzde 63,6 Arttı
Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
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