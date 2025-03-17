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Konut Satışları Doğu Karadeniz'de Dalgalı Seyir İzliyor

Konut Satışları Doğu Karadeniz'de Dalgalı Seyir İzliyor
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TÜİK verilerine göre, 2024 yılı Şubat ayında Rize, Artvin ve Gümüşhane'de konut satışları azalırken, Trabzon ve Giresun'da artış görüldü. Bölgedeki konut satışlarında toplamda bir yükseliş kaydedildi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Şubat ayında Rize, Artvin, Gümüşhane'de konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre azalma Trabzon ve Giresun'da ise artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satışı istatistiklerini yayınladı. Buna göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılı Şubat ayında bin 638 olan konut satışı 39 konut artarak bin 677'e yükselse de 3 ilde azalma 2 ilde artış görüldü. Rize, Artvin ve Gümüşhane'de azalan konut satışlarının yanı sıra Trabzon ve Giresun'da olan artış bölgede de bir artış görülmesine neden oldu.

Rize'de 2024 yılının Şubat ayında 225 olan konut satışı bu yıl 41 konut azalarak 184'e geriledi. Bunlardan 30'u sıfır konut satışı 154'ü ise ikinci el konut satışı oldu.

Artvin 2024 yılının Şubat ayında 175 olan konut satışı bu yıl 61 konut azalarak 114'e geriledi. Bunlardan 26'sı ilk el satış olurken 88'i ise ikinci el satıştan oluştu.

Gümüşhane'de ise 2024 yılının Şubat ayında 95 olan konut satışı bu yıl sadece 1 konut azalarak 94 oldu. Bunlardan 26'sı sıfır satış olarak kayda geçerken 68'i ise ikinci el satış oldu.

Trabzon'da 2024 yılının Şubat ayında 671 olan konut satışı bu yıl 110 satış arttı ve 781'e yükseldi. Bunlardan 182'si ilk el satış olurken 599'u ise ikinci el satış olarak kayda geçti.

Giresun'da da konut satışlarında yükseliş görüldü. 2024 yılının Şubat ayında 472 olan konut satışı bu yıl 32 konut artarak 504'e yükseldi. Bu satışlardan ise 208'i sıfır satış olarak kayda geçerken ikinci el konut satışı da 296 olarak kayıtlarda yer aldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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