Konut Fiyatlarındaki Artış ve Arz Sıkıntısı Sektörün En Büyük Sorunu Haline Geldi

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini ve kredi musluklarının açılmaması durumunda üretim ve satışlar daha da gerileyeceğini bildirdi.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini ve kredi musluklarının açılmaması durumunda üretim ve satışlar daha da gerileyeceğini bildirdi.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurt, bir süredir yaşanan inşaat girdi maliyetlerindeki artışın, enflasyonist ortamın da etkisiyle zirve yaptığını belirterek, mevcut şartlarda ev sahibi olmanın ancak banka kredisiyle mümkün hale geldiğini aktardı.

Konuttaki fahiş fiyat ve arz sıkıntısının sektörün en önemli sorunu haline geldiğini bildiren Özyurt, "Kredi musluklarının açılmaması durumunda üretim ve satışlar daha da gerileyecek. Maliyetlerin aşırı yükselmesi konut fiyatlarını tetikliyor. Sektörün nefes alması, arzın ve satışların artırılmasından geçiyor. Konut fiyatları dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi. Maliyetlerin aşırı yükselmesi konut fiyatlarına yansıyor. Bu şartlarda konut satın almak ancak banka kredisi kullanmakla mümkün olabilir. Oysa banka kredi faizleri bu kadar yüksek seyrettiği sürece konut satışlarında düşüş görmeye devam edeceğiz. Hatta üretim ve satış durma noktasına gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özyurt, fiyatların konut arzıyla geriye çekilebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ancak üretici için de kredi kullanımı çok zor hale geldiğinden inşaat projeleri bekliyor. Bizim ürettiğimiz projelerde de maliyet artışları, enflasyon ve kredi faizlerinin yükselmesi nedeniyle alımlar geriledi. Satışlarımızın yüzde 60'ı kredili olması ve faizlerin bu kadar yüksek seyretmesi sebebi ile gayrimenkul satışlarımızda ciddi yavaşlama oldu. Özetle, kredili satışları artırmak şart. Kredi musluklarının üretici ve satıcı için açılması şart. Kredi muslukları açılmaz, üretim ve satışlar desteklenmezse konut satışlarının daha da gerileyeceğini göreceğiz. O nedenle öncelikle yüksek maliyetlerin dizginlenmesi, yatırımları artıracak desteklerin verilmesi, üretim ve satışları artırıcı siyasetlerin devreye alınması konusunda çalışmaların bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz."

Devam eden projelerinde şirket bünyesinde kredi sağlamak ve vadeleri uzatmak gibi uygulamalara gittiklerini, bankalarla da özel çalışmalar yaparak garantörlük anlaşmaları imzaladıklarını belirten Özyurt "Ayrıca yatırımcılara kişiye özel çalışma planları yapıyoruz. Bu şekilde tüketicinin ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Bizim ve bizim gibi sektör markalarının finansal çözüm üretme çalışmaları sektöre nefes aldıracaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurt, yüksek maliyetler başta olmak üzere piyasalardaki dengesizliğin toplumun tüm kısmının darboğaza girmesine neden olduğunu ve inşaat firmalarının yüksek maliyetlerden ötürü yatırımlarını yavaşlatmayı tercih ettiğinin altını çizdi.