Konut Fiyat Endeksi Arttı: TCMB Verileri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ne (KFE) göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Aralık ayı verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1, 2,0 ve 0,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,3, 34,4 ve 25,2 oranlarında artış gösterdi.