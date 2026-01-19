Haberler

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 0,2 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, konut fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki değişimler de kaydedildi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 204,5'e çıktı.

KFE, aralıkta yıllık yüzde 29 artarken bu dönemde reel olarak yüzde 1,4 azaldı. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da ve Ankara'da yüzde 0,2, İzmir'de de yüzde 0,1 azalış kaydedildi.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 28,5, Ankara'da yüzde 34,9, İzmir'de yüzde 30,8 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerdeki değişimler incelendiğinde, en yüksek yıllık artış yüzde 34,9 ile "Ankara" bölgesinde, en düşük yükseliş ise yüzde 22,1 ile "Edirne-Kırklareli-Tekirdağ" bölgesinde görüldü.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
500

