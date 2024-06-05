Konkordato talebi reddedildi! Türkiye'nin dev çorap firması iflasın eşiğinde

Küresel krizin son bulmanın aksine günden güne artarak devam etmesi büyük şirketleri de iflasın eşiğine sürüklüyor. Son dönemde artan iflas ve konkordato ilan eden şirketlerin sayısı artarken Düzce Gümüşova'da üretim tesisi bulunan ve 56 yıldır faaliyette olan Türkiye'nin dev çorap firması da iflasın eşiğinde. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'nın çeşitli ülkelerine ihracat yapan çorap firması konkordato talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi.

İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kırmızıtaş Çorap Tekstil Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Redstone Otomotiv Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ninkonkordato talebini reddetti. Mahkeme, şirketlerin 10 milyon TL sermaye değerine sahip olduğunu belirtti.