Kongre turizminde Türkiye'nin en iyi oteli Belek'te - Haberler

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Kongre turizminde Türkiye'nin en iyi oteli Belek'te

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Kongre turizminde Türkiye'nin en iyi oteli Belek'te

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan kongre merkeziyle her yıl büyük organizasyonlara imza atan Granada Luxury Belek, Quality Management Tourism Awards'ta "En İyi MICE Oteli" ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan kongre merkeziyle her yıl büyük organizasyonlara imza atan Granada Luxury Belek, Quality Management Tourism Awards'ta "En İyi MICE Oteli" ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Quality Management Tourism Awards, bir kez daha turizm sektörünün en iyilerini seçti. Granada Luxury Belek, QM Awards'ta "En İyi MICE Oteli" ödülüne layık görüldü.

MICE, "kongre turizmi" olarak da biliniyor. En İyi MICE Oteli kategorisi, Türkiye'nin son yıllarda kongre turizmi alanında önemli atılımlarda bulunması ve dünyanın dört bir yanından bu alanda misafir ağırlaması bakımından dikkati çekiyor. Türkiye turizminde markaların kongre turizmini de düşünerek bünyesinde MICE alt yapısını oluşturduğu biliniyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında ilgi gören ve MICE alt yapısı kriterlerini üst düzeyde karşıladığı belirlenen Granada Luxury Belek, bu çerçevede ödülü almaya hak kazandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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