Komyapı İnşaat AŞ, Eskişehir'de 1080 Konutluk TOKİ Projesinde Dağıtımlara Başladı

Komyapı İnşaat AŞ, Eskişehir Odunpazarı'nda hayata geçirdiği 1080 konutluk 3. Etap TOKİ projesinde daire teslimatlarına başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bera Holding iştiraki olan Komyapı İnşaat AŞ'nin Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği projede sona gelindi.

Komyapı İnşaat tarafından Eylül 2022'de, 163 bin metrekare ihale alanı üzerinde 159 bin metrekare inşaat alanına sahip olarak gerçekleştirilen projede, teslimatlara başlandı.

TOKİ tarafından 31 Aralık 2024'te geçici kabulü yapılan proje, güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak "Tünel Kalıp Sistemi" ile inşa edildi.

Proje, 67 blok 1080 daire, 1 adet 32 derslikli ilköğretim, 1 adet 32 derslikli ortaöğretim okulu, 1 adet 7 dükkanlı ticaret merkezi ve tüm ihale alanının altyapı, üstyapı, peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarını kapsıyor.

"Yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Komyapı AŞ Genel Müdürü Mensuri Seher, Türkiye'nin ilk bilim merkezi projesinin müteahhitliğini yapmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Seher, yurt içi ve dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Konyamız ve ülkemizin markası haline gelen Hz. Mevlana'nın anma etkinliklerinin düzenlendiği Mevlana Kültür Merkezi'nin inşasını 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim ettik. Geniş bir yelpazede projeler inşa eden Komyapı, Bera Holding Binası, Mevlana Kültür Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Adalet Plaza, İkonya, Sille Göztepe Konutları ve Vadikent gibi sembol olmuş projelerin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı projelerle ve TOKİ bünyesinde ülkenin dört bir yanında binlerce konut üretimi yaparak ön plana çıkmaya devam etmektedir."