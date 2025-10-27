Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
İran'ın en büyük bankası Ayandeh Bank, 5.2 milyar dolarlık zarar ve 2.9 milyar dolarlık borç nedeniyle iflas etti. 13 yıl önce kurulan ve 270 şubesi bulunan bankanın iflası sonrası vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtip "Mevduat sahiplerinin tüm hakları korunacaktır" dedi.
- Ayandeh Bank 2012 yılında kuruldu ve İran'da 270 şubesi bulunuyordu.
- Ayandeh Bank 5.2 milyar dolar zarar ve 2.9 milyar dolar borç nedeniyle iflas etti.
- İflas açıklaması sonrası Tahran'daki şubelerde vatandaşlar mevduat çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
- İran Merkez Bankası mevduatların devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı.
- Ayandeh Bank'ın tüm varlıkları devlet bankası Melli Bank'a devredildi.
- İran Ekonomi Bakanı mevduat sahiplerinin haklarının korunacağını belirtti.
İran, finans sektörünü sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi. 2012 yılında kurulan ve ülke genelinde 270 şubesi bulunan Ayandeh Bank, ciddi mali sorunlar nedeniyle iflasını açıkladı. Bankanın toplam zararının 5.2 milyar dolar, borç miktarının ise 2.9 milyar dolar olduğu bildirildi.
ŞUBELERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
İflas açıklamasının ardından başkent Tahran'daki şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, birikimlerini çekmek için bankalara akın ederken, polis olası karışıklıklara karşı güvenlik önlemleri aldı.
MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA
İran Merkez Bankası, tasarruf sahiplerinin endişelenmemesi gerektiğini duyurarak mevduatların devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı. Bankanın tüm varlıklarının devlet bankası Melli Bank'a devredildiği belirtildi.
"MEVDUAT SAHİPLERİNİN TÜM HAKLARI KORUNACAK"
İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de yaptığı açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Medenizade, "Mevduat sahiplerinin tüm hakları korunacaktır" ifadelerini kullandı.