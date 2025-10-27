Haberler

Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın en büyük bankası Ayandeh Bank, 5.2 milyar dolarlık zarar ve 2.9 milyar dolarlık borç nedeniyle iflas etti. 13 yıl önce kurulan ve 270 şubesi bulunan bankanın iflası sonrası vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtip "Mevduat sahiplerinin tüm hakları korunacaktır" dedi.

  • Ayandeh Bank 2012 yılında kuruldu ve İran'da 270 şubesi bulunuyordu.
  • Ayandeh Bank 5.2 milyar dolar zarar ve 2.9 milyar dolar borç nedeniyle iflas etti.
  • İflas açıklaması sonrası Tahran'daki şubelerde vatandaşlar mevduat çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
  • İran Merkez Bankası mevduatların devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı.
  • Ayandeh Bank'ın tüm varlıkları devlet bankası Melli Bank'a devredildi.
  • İran Ekonomi Bakanı mevduat sahiplerinin haklarının korunacağını belirtti.

İran, finans sektörünü sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi. 2012 yılında kurulan ve ülke genelinde 270 şubesi bulunan Ayandeh Bank, ciddi mali sorunlar nedeniyle iflasını açıkladı. Bankanın toplam zararının 5.2 milyar dolar, borç miktarının ise 2.9 milyar dolar olduğu bildirildi.

ŞUBELERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İflas açıklamasının ardından başkent Tahran'daki şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, birikimlerini çekmek için bankalara akın ederken, polis olası karışıklıklara karşı güvenlik önlemleri aldı.

Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA

İran Merkez Bankası, tasarruf sahiplerinin endişelenmemesi gerektiğini duyurarak mevduatların devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı. Bankanın tüm varlıklarının devlet bankası Melli Bank'a devredildiği belirtildi.

"MEVDUAT SAHİPLERİNİN TÜM HAKLARI KORUNACAK"

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de yaptığı açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Medenizade, "Mevduat sahiplerinin tüm hakları korunacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tuğgeneral Akşit'ten acı haber
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a maç sonu büyük tepki: Gelecek, hesap verecek

Maçın ardından ortalık karıştı: Gelecek, hesap verecek
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Galatasaray maçı sonrası sert tepki: İnsanlarda da omurga olmayacağını gördük

Galatasaray yenilgisi sonrası verdi veriştirdi: Omurgasız insanlar
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
''Onlarla ilgili konuşmam'' demişti! Sadettin Saran'dan Galatasaray'a gönderme

''Galatasaray'la ilgili konuşmam'' demişti! Öyle böyle sallamadı
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.