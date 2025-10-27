Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

İran, finans sektörünü sarsan bir gelişmeyle gündeme geldi. 2012 yılında kurulan ve ülke genelinde 270 şubesi bulunan Ayandeh Bank, ciddi mali sorunlar nedeniyle iflasını açıkladı. Bankanın toplam zararının 5.2 milyar dolar, borç miktarının ise 2.9 milyar dolar olduğu bildirildi.

ŞUBELERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İflas açıklamasının ardından başkent Tahran'daki şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, birikimlerini çekmek için bankalara akın ederken, polis olası karışıklıklara karşı güvenlik önlemleri aldı.

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA

İran Merkez Bankası, tasarruf sahiplerinin endişelenmemesi gerektiğini duyurarak mevduatların devlet güvencesi altında olduğunu açıkladı. Bankanın tüm varlıklarının devlet bankası Melli Bank'a devredildiği belirtildi.

"MEVDUAT SAHİPLERİNİN TÜM HAKLARI KORUNACAK"

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade de yaptığı açıklamada, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. Medenizade, "Mevduat sahiplerinin tüm hakları korunacaktır" ifadelerini kullandı.