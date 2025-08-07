Koku Akademisi Türkiye'yi Uluslararası Eğitim Üssü Yapmayı Hedefliyor

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği öncülüğünde kurulan Koku Akademisi, 6 yıldır Türkiye'de ve dünyada koku uzmanı yetiştiriyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Koku Akademisi, kokulu bitkilerin tarladaki serüveninden esansiyel yağların parfüm haline gelmesine kadar geniş bir müfredatta kurumsal eğitimler düzenliyor.

Akademi, "Koku Akademisi Tiyrus Kozmetik AŞ" adı altında kozmetik üretimi, satışı gibi konularda da eğitimler veriyor. Koku Kültürü ve Turizm Derneği Kurucusu, parfüm tasarımcısı ve koku uzmanı Bihter Türkan Ergül rehberliğinde çeşitli üniversitelerde de sunulan eğitimlere, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeden katılım sağlanıyor.

Kurulduğu 2019 yılından bu yana uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla dünya çapında koku uzmanları yetiştiren Koku Akademisi, uluslararası alanda daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve Türkiye'yi bu alanda bir eğitim üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Bu yılki eğitim dönemine 13 Eylül'de başlayacak Koku Akademisi, sunduğu eğitimlerde kadim uygarlıkların koku kültürlerine yer veriyor. Babil, Sümer, Hitit, Antik Mısır, Roma, Yunan, Osmanlı ve Selçuklu gibi birçok medeniyetin koku mirası, akademinin ders içeriklerinde yer alıyor. Bu yönüyle kurum, dünyada bu alanda farklı bir eğitim modeli sunarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor.

Akademi bünyesinde "Tasarımdan Üretime Parfüm", "Aromaterapi", "Tütsü Sanatı ve Aromakoloji", "Parfüm Pazarlama Teknikleri", "Koku ve Gen", "Kozmetik Mevzuatı" gibi birçok konuda uzmanlık eğitimleri veriliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği eğitimlerle uluslararası ölçekte adını duyuran Koku Akademisi, bu alanda küresel bir merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Koku uzmanlarının parfüm tasarımı, kokulu bitkiler yetiştiriciliği, marka danışmanlığı, gümrük firmalarının ithalat ve ihracat kısmında koku ürünleri danışmanlığı, parfüm markalarında eğitmenlik gibi birçok alanda iş imkanı bulunuyor.

"Yasal süreçleri başlattık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül, Koku Akademisi olarak temel amaçlarının, Türkiye'yi koku alanında uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu alanda eğitim almak isteyenlere en doğru kaynakları sunmak olduğunu belirtti.

Son dönemde Koku Akademisi adı altında bazı girişimlerin, tescillenen marka haklarını ihlal ettiğini aktaran Ergül, "Bu durumlara karşı gerekli hukuki süreçleri başlattık. Bu yolda, bizimle benzer hedefler taşıyan kurumlara destek olmaya hazırız. Ancak markamızı birebir kopyalayarak suistimal eden kişi ve kuruluşlara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.