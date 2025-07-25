Köfteci Yusuf'tan Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek

Köfteci Yusuf'tan Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli restoran zinciri Köfteci Yusuf, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ile mücadele eden ekiplere destek olarak şubesini ücretsiz açtı ve onlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen yerli restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangınla mücadeleye destek amacıyla örnek bir dayanışma sergiledi. Marka, Osmaneli şubesini yangının çıktığı ilk günden itibaren, alevlerle savaşan kahramanlara ücretsiz olarak açtı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve çevre illeri de etkileyen orman yangınına karşı tüm Türkiye tek yürek olurken, Köfteci Yusuf zorlu şartlar altında görev yapan personelleri unutmadı. Ekiplere sıcak yemek ve dinlenme ortamı sunan Köfteci Yusuf, bu anlamlı davranışıyla kamuoyunun takdirini topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor

3 ilde alevlerle cansiparane mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.