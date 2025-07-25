Köfteci Yusuf'tan Yangınla Mücadele Eden Ekiplere Destek
Türkiye'nin yerli restoran zinciri Köfteci Yusuf, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ile mücadele eden ekiplere destek olarak şubesini ücretsiz açtı ve onlara sıcak yemek ikramında bulundu.
Türkiye'nin önde gelen yerli restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden yangınla mücadeleye destek amacıyla örnek bir dayanışma sergiledi. Marka, Osmaneli şubesini yangının çıktığı ilk günden itibaren, alevlerle savaşan kahramanlara ücretsiz olarak açtı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve çevre illeri de etkileyen orman yangınına karşı tüm Türkiye tek yürek olurken, Köfteci Yusuf zorlu şartlar altında görev yapan personelleri unutmadı. Ekiplere sıcak yemek ve dinlenme ortamı sunan Köfteci Yusuf, bu anlamlı davranışıyla kamuoyunun takdirini topladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi