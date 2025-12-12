Haberler

KoçDigital ITSA 2025'te yapay zeka çözümlerini sergiledi
KoçDigital, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Industrial Transformation Saudi Arabia (ITSA) fuarına katılarak, İleri İmalat ve Üretim Merkezi ile dijital dönüşüm projelerini tanıttı. Ayrıca, bölgesel işbirlikleri ve yapay zeka tabanlı çözümler üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

KoçDigital, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Industrial Transformation Saudi Arabia'ya (ITSA) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 stratejisi doğrultusunda kurulan İleri İmalat ve Üretim Merkezi'nin (AMPC) 27 stratejik teknoloji partnerinden olan KoçDigital, bölgede hamlesini hızlandırdı.

Bölgenin teknoloji ekosistemini bir araya getiren ITSA fuarında son teknoloji ürünlerini sergileyen KoçDigital, ayrıca Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığının 4 bini aşkın fabrikasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak protokolün imza seremonisinde yer aldı.

Fuar kapsamında şirket, bölgenin telekom operatörlerinden Zain KSA ve dijital dönüşüm alanında faaliyet gösteren Experts Vision Consulting ile bölgesel dönüşümü hızlandıracak stratejik işbirliklerini kamuoyuyla paylaştı.

Ayrıca ITSA 2025'te düzenlenen "Industrial Transformation Journey" panelinde, KoçDigital'in yapay zeka tabanlı operasyonel modelleri, ölçeklenebilir dijital platformları ve yeni nesil üretimi şekillendiren Lighthouse yetkinlikleri odağında gelecek vizyonu ele alındı.

Şirketin endüstri 4.0 ve yapay zeka destekli üretim ürünü Platform360'ın canlı demo alanı, fuar süresince teknoloji alanında önde gelen isimlerle gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yaptı.

KoçDigital standı, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili H.E. Ahmed Al-Zawawi tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
