Balıkesir Gönen'deki Koçbayır Barajı su tuttu

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Koçbayır Barajı'nda su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Barajın tamamlanmasıyla birlikte 3 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak ve ülke ekonomisine yıllık 36 milyon liraya kadar katkı hedefleniyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Koçbayır Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazıl açıklamada, Balıkesir ve ilçelerinde son yıllarda hayata geçirilen su yapılarındaki artışın, bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Gönen'deki Koçbayır Barajı'nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, barajda su tutma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Koçbayır Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak su sayesinde 3 bin 480 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Balta, şunları ifade etti:

"Gövde dolgu, dolusavak ve mekanik aksam imalatları tamamlanan barajın, temelden yüksekliği 30 metre, su depolama kapasitesinin ise 1 milyon 434 bin metreküptür. Gönen Koçbayır Barajı'nın devreye alınmasıyla, 2025 yılı birim fiyatları ile alındığında ülke ekonomisine yıllık 36 milyon bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Ekonomi
