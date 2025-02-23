Kocaeli'de Pazar Tezgahlarında Brokoli ve Karnabahar Rağbet Görüyor

Kocaeli'de vatandaşlar pazar tezgahlarında en çok brokoli ve karnabahara rağbet gösteriyor.

Soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde, Kocaeli'de vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için pazarın yolunu tutuyor. Kış sebzeleri arasında en çok tercih edilen brokoli ve karnabahar, tezgahlarda en fazla rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

"Karnabahara çok talep var"

Havaların soğumasıyla vatandaşların sebzelere olan ilgisinin arttığını ifade eden pazarcı Servet Senem, "Şubat ayının sonlarına doğru kar yağdı. İnsanlar üşüdü fazla hareket etmiyorlar, pazara eskisi kadar gelemiyorlar bu yüzden işler biraz azaldı. Karnabahar, brokoli, domates, kereviz, havuç, mor lahanalarımız var. Fiyatlarda düşük seviyede. Mesela bu şartlarda domatesimizin kilosu 25 lira. Çeri domatesini de kilosu 30 liradan satıyoruz. Karnabaharın kilosunu 20 liraya, havucun kilosunu 25 liraya satıyoruz. Brokolinin kilosu da 50 lira. Fiyatlar şuan cidden uygun ama olumsuz hava şartlarından dolayı müşterilerimiz az maalesef. Karnabahar ve brokoli kış sebzelerimiz ve en çok onları satıyoruz. Karnabahara çok talep var. Kışın insanlar bunları yemeyecek de ne yiyecek. Sebzelere ne kadar çok rağbet edilirse fiyatlarda o kadar düşüyor. Bizim içinde fiyatın düşük olması güzel çünkü satışlarımız daha çok artıyor. Müşteri alacak ki üretici üretsin" dedi.

"Kanserin ardından sadece pazardan meyve sebze alıyorum"

Daha önce kanser atlattığını söyleyen Mustafa Şener, "Kanser hastalığını atlattığım için artık marketten alışveriş yapmıyorum. Pazarlara gelip doğal ürünler alıyorum. Brokoli ve karnabahar gibi kış sebzelerini pazardan almak daha iyi oluyor. Karnabahar mesela markette 70 lira, burada 40 lira. Markette hem kuyrukta bekliyorsun hem de pahalı. Ben tüm vatandaşları pazarlara davet ediyorum" diye konuştu.

"Hasta olmamak için ıspanak aldık"

İrfan Cumhurulak ise "Ispanak ve meyve aldım. Şartlara göre fiyatlar da normal. Esnaf da elinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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