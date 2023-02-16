Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde! Hatay'ın alt yapısını ayağa kaldırmak için dört koldan çalışıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, depremde ağır hasar alan Hatay'da gerçekleştirilen kapsamlı hizmetleri Haberler.com'a anlattı. Büyükakın, "Burada öncelikli olarak şehrin altyapısının ayağa kaldırılması gerekiyor. Çöp hizmetleri, ilaçlama hizmetleri ve su kanal işleri var" dedi.

Haberler.com Youtube kanalı deprem bölgesinden yayınlarına devam ediyor. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hatay'dan bağlanarak bölgede yapılan çalışmalarla ilgili son durumu aktardı.

"ALTYAPININ AYAĞA KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Şehrin altyapısıyla ilgili çalışmaların altını çizen Büyükakın, "Burada öncelikli olarak şehrin altyapısının ayağa kaldırılması gerekiyor. Çöp hizmetleri, ilaçlama hizmetleri ve su kanal işleri var. Bu anlamda çöpün toplanması ile ilgili öncelikle Defne ve Antakya merkezi olmak üzere, merkezden çevreye doğru yayılan bir yapılanma gerçekleştirildi. Aynı mantık ilaçlama konusunda da gerçekleşti. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kanal idaresi genel müdürü başkanlığında, su kanal işleri ile ilgili çalışmalar yürütülüyor" dedi.

"500 TANE ÇADIR KURULDU"

Başkan Büyükakın şöyle devam etti: "Bununla birlikte üç farklı çalışma daha yürütülüyor. Bir tanesi, içinde bulunduğumuz alanda bir çadırkent oluşturuldu. Şu an 500 tane çadır buraya kuruldu, 1000'e kadar kapasitesinin arttırılması mümkün. 500 tanesi dolduktan sonra diğerlerini de ilave edeceğiz. Sosyal bir marketin olduğu, üç öğün yemeğin çıktığı, tuvaletlerin ve duşların olduğu, altyapısı, elektriği, suyun olduğu bir yapı kuruldu buraya. 5 kilometrelik bir mesafede 45 dönümlük bir mevkide 10 dönümüne sahra hastanesi, 35 dönümüne konteyner kent kurma çalışmalarımız devam ediyor.

"TÜM BİRİMLERİYLE HİZMET VERİLEN BİR HASTANE KURULACAK"

Konteyner imalatının bir kısmının buraya sevki başladı. İnşallah 15 gün sonra 2000 metrekare üzerinde tüm birimleriyle hizmet veren bir hastane kurulacak.İçinde ameliyat yapılabilecek, kadın-doğum servisi, acil servisi, çocuk servisi, diş polikliniği gibi birimlerin tamamı verilecek. Bunun yanında yaklaşık 450 konteyner alana yerleştirilecek."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi kuracağı alan

"VALİLİK VE AFAD KOORDİNASYONUNDA BİR LOJİSTİK MERKEZİ KURULDU"

"Lojistik çalışmalar devam ediyor" diyen Tahir Büyükakın, "Şehirdeki uygun bir okulun bahçesini aldık, Valilik ve AFAD'ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi kuruldu. Bir lojistik merkeziyle anlaşarak oradaki tır sevkiyatlarını başlattık. Çünkü şehir içine tırların girmesinde sorun oluyor. Lojistik depo üzerinden buradaki ihtiyaçların karşılanması mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.