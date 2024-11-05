Koca Yusuf TP1500 Sondaj Kulesi, yabancı enerji sektöründen yoğun ilgi görüyor

Petrotek Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çağlan Kuyumcu, Türkiye'nin yerli ve milli ilk sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500'ün, yabancı enerji sektörü temsilcilerinden yoğun ilgi gördüğünü ve olası müşterilerle görüşmelerin başladığını belirterek, "Dolayısıyla ihracata yönelik de iyi bir hamle olacak diye düşünüyoruz." dedi.

Kuyumcu, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC) çerçevesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık 6 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan ve 5 bin metre derinliğe sondaj yapma kapasitesi bulunan Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500'ün yapımının tamamlanmasının ardından sıradaki kulelerin üretimi için çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Kuyumcu, kuleyi tanıtmak ve ihraç etmek için ADIPEC'e katıldıklarını dile getirdi.

Kuyumcu, ADIPEC'in petrol sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu olduğuna işaret ederek, "Sadece Körfez değil, herkes burada. Bizim potansiyel müşterilerimiz daha çok Türk cumhuriyetleri, kuzey ve kuzeydoğu Afrika. Bütün temsilciler de burada. Bütün bunların gözü önünde vitrine çıkmak bu sene bizim için çok önemliydi. Böylece bunu başarmış oluyoruz." dedi.

Fuarda kule hakkında ne düşünüldüğüne ilişkin bilgi almak istediklerini vurgulayan Kuyumcu, "Bir kere şu çok memnuniyet verici. Kuleye ilgi çok güzel, çok pozitif. Hem Türkiye'den böyle bir ürün çıkması çok iyi karşılanıyor hem de genel olarak bizim ortaya koyduğumuz ürünler, özellikle yerli kulemiz çok beğeniliyor." diye konuştu.

Olası müşterilerle teknik düzeyde görüşmeler başladı

Kuyumcu, fuarda kuleye yönelik ilgi sonucu bazı görüşmelere başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teklif isteyenler de olacak gibi görünüyor. Birtakım teknik düzeyde de konuşmalar başladı. Dolayısıyla ihracata yönelik de iyi bir hamle olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki bizim sektörde, fuarda '10 tane kule sattık' gibi bir şey olmuyor. Öte yandan görüşmeler çok iyi. İlgili ve ne yapmak istediğini bilen müşterilerle görüşmelere başladık. Daha fazlası da olacak diye inanıyoruz. Çünkü fuar yeni açıldı. Bunları iyi şekilde sürdürebilirsek, Türkiye'deki referanslarımızı, ürünlerimizin Türkiye'de nasıl çalıştığını iyi anlatabilirsek bunların neticesinde güzel satışlar yakalarız diye düşünüyoruz."

Sondaj kulesinin farklı versiyonlarının üretiminin gündemlerinde olduğunu bildiren Kuyumcu, Körfez ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarına göre kulenin farklı versiyonlarını üreteceklerini söyledi.

Firma, sondaj konusunda yapay zekaya ağırlık verecek

Fuarda petrol sektörünün sondaj konusunda otomasyon ve otomasyonla beraber yapay zekaya yöneldiğinin gözlemlendiğini, rezervuar yönetiminde yapay zeka uygulamalarına geçtiğine yönelik izlenimler edindiklerini belirten Kuyumcu, "Görünüyor ki sondaj konusunda da müşteriler sıklıkla yapay zeka ve otomasyonu isteyecek. Dolayısıyla önümüzdeki 3 yıllık planda böyle bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz. Burada tabii Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) desteği önemli ve kritik olacak çünkü bütün veri onlara ait. Dolayısıyla onların beğenisine uygun böyle bir program hazırlayıp sunmayı düşünüyoruz. Fakat en önemli gelecek uygulamamız bu olacak." ifadelerini kullandı.