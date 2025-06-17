Koç Üniversitesi'ne ERC Advanced Grant Desteği

Koç Üniversitesi, Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Advanced Grant desteğini bir kez daha Türkiye'ye getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'daki en iyi araştırmacıların projelerini ortaya çıkarmayı ve insan yaşamını kolaylaştıran yenilikleri desteklemeyi amaçlayan ERC, bu yıl Türkiye'den tek projeye Advanced Grant desteği sağladı.

ERC Advanced Grant'ın 2024 çağrısında 2 bin 534 başvuru arasından 281 proje fon aldı. Bu kapsamda Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden Doç. Dr. İpek Azime Çelik Rappas'ın yürütücüsü olduğu ve TÜBİTAK ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı (EBAG) kapsamında değerlendirilen "Duvarlardan Köprülere: Hapishane Topluluklarının Medya Üretimi" başlıklı proje, 2,5 milyon avro bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

Bu projeler arasında Türkiye'den desteklenen tek proje olma özelliğini taşıyan araştırma, Koç Üniversitesi'nin uluslararası araştırma başarılarındaki öncü konumunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye'ye 2012'den bu yana gelen 56 ERC desteğinin 32'si Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor.

Bunların 22'si ana proje desteği, 10'u ise ticarileştirme amaçlı ek ERC desteği olan Kavram Kanıtlama desteği aldı. Bugüne kadar Koç Üniversitesi bünyesinde ERC desteği alan projelerin 21'i mühendislik, 8'i sosyal bilimler, 3'ü de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalardan oluştu.

"Duvarlardan Köprülere" projesi

"Duvarlardan Köprülere" projesi, mahkumları ve destekçilerini yalnızca izlenen kişiler olarak değil, aynı zamanda aktif medya üreticileri olarak ele alıyor.

Medya, edebiyat, sanat, kriminoloji ve etnisite araştırmalarını bir araya getiren disiplinlerarası araştırma, farklı yöntemlerle hapishane topluluklarının kendilerini ifade etme yollarını inceliyor.

Proje, içeride üretilen medya aracılığıyla mahkumların, ailelerinin ve destekçilerinin kendi anlatılarını görünür kılmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD'de saha çalışmaları yapılması, mahpuslar, aileleri ve hak savunucuları ile katılımcı görüşmeler gerçekleştirilmesi, hapishane toplulukları tarafından üretilen medya içeriklerinin incelenmesi, bu içeriklerden oluşan dijital medya arşivi ve podcast serisi hazırlanması, elde edilen verilerle disiplinlerarası akademik yayınlar oluşturulması ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde herkese açık etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Ayrıca proje, bu kapsamda çalışacak gerekli dilsel, kültürel ve etik uzmanlıkla donatılmış bir araştırma ekibinin oluşturulmasını da mümkün kılacak. 5 yıl sürecek çalışmada 4 doktora sonrası araştırmacı ve 4 doktora öğrencisi görev alacak. Proje, dünya genelinde sosyal adalet, medya çeşitliliği ve kapsayıcılık gibi önemli konularda fark oluşturmayı hedefliyor.