Başkan Alan: 'KOBİ destekleri iş dünyamıza hayırlı olsun'

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Reel sektörün desteklenmesi ve KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına yönelik taleplerimizin kabul görülerek kredi desteği verilmesi iş dünyasını memnun etmiştir" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 2026'da daha fazla girişimciyi; üretime, yeniliğe kazandırmayı hedefleyen açıklamasıyla birlikte KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanmasının ardından açıklamalarda bulunarak iş sektörü ve reel sektörü memnun eden bir karar olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na reel sektörün desteklenmesi ve KOBİ'lere uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasına yönelik taleplerimizin kabul görülerek kredi desteği verilmesi iş dünyasını memnun etmiştir. Alınan kararla birlikte KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilere, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

2026'da daha fazla girişimcinin üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefleyen destekler için başvuruların başladığını ve 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini ifade eden Başkan Alan, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarına yapılan desteklerin farklı kesimlere de verilecek. Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla da hibe destekleri sağlanacak. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilecek hibe desteği 735 bin lira, eski hükümlülerin istihdama kazandırılması amacıyla sağlanan destek 550 bin lira, engelli istihdamının yoğun olduğu korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 905 bin liradır. Bu alandaki başvurular başlamış olup son müracaat tarihi ise 16 Ocak'tır. Açıklanan verilerle 2025 yılında son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaşan ülkemizin 2026 yılını da üretim seferberliğine dönüştürmek adına iş dünyası ve dezavantajlı guruplarına verilen bu destekleri oldukça önemlidir" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ