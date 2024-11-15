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KOAH'ın Yüzde 90'ı Sigaradan Kaynaklanıyor

KOAH'ın Yüzde 90'ı Sigaradan Kaynaklanıyor
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Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, KOAH hastalığının çoğunlukla sigara kullanımına bağlı olduğunu ve erken teşhisin önemini vurguladı. Sigara içmenin KOAH'ı zorlaştırdığını belirten Bayram, hastaların sık olarak belirtileri değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bayram, KOAH hastalığının yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olduğunu bildirdi.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Bayram, 15 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla KOAH hakkında bilgi verdi.

Erken teşhisle KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini belirten Bayram, "Sigara içmeye devam etmek bu süreci zorlaştırıyor. Sigara dumanına maruz kalmak, herkesin KOAH riski taşımasına neden olur, bu yüzden sigarayı bırakmak, tedavinin en önemli adımıdır." değerlendirmesini yaptı.

KOAH'ın sigara kullanımı ve zehirli gazlara maruz kalma gibi sebeplerle gelişen ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu aktaran Bayram, erken evrede müdahalenin hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Sigaranın KOAH dışında akciğer kanseri, kalp-damar hastalıkları ve birçok organ hastalığına yol açtığını hatırlatan Bayram, "KOAH, sigaranın neden olduğu hastalıklardan sadece biri. Sigaraya karşı toplumda farkındalık oluşturmak, halk sağlığı açısından son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Bayram, toplumda KOAH'ın sadece ileri evrede, oksijen desteğine bağımlı hastalar arasında görülen bir hastalık olarak algılandığını ancak bunun doğru olmadığının altını çizdi.

KOAH'ın erken evreleri, kırklı ve ellili yaşlarda başladığına ve bu grup hastalar toplumdaki KOAH vakalarının büyük bir bölümünü oluşturduğuna değinen Bayram, şunları kaydetti:

"Hastaların büyük kısmı KOAH olduklarından habersiz. Kronik öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler gösteren kişilerin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Sigara içmişseniz ve kronik öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, KOAH yönünden değerlendirilmeniz şart. Erken teşhis ve sigarayı bırakma ile ileri KOAH'ın önüne geçilebilir."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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